“Yolsuzluk kapsamında soruşturulması gereken başka işler de var”

UBP Milletvekili Taçoy, reçete soruşturmasıyla ilgili “Yolsuzluk kapsamında araştırılması gereken bu değil. Bunları geçin. Şu an buzdağının tepesinde görülenlerdir. Görülmeyen tarafta neler olduğu da araştırılmalı. Savcılık ve Sayıştay’ın Kıb-Tek raporlarına bakılması halinde çok farklı şeyler görülecek” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, yürütülen reçete soruşturmasında “henüz buzdağının görünen kısmının ortaya çıktığını” belirterek, “Yolsuzluk kapsamında araştırılması gereken başka işler de var” dedi.

UBP Milletvekili Taçoy katıldığı 2020 TV'de Özlem Çimendal'ın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taçoy, yürütülen reçete soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

“Biz, şu an buzdağının tepesini gördük. Altında ne var bilmiyoruz. Altından daha ne çıkar onu da bilmiyoruz. Ama eminim ki, buzdağının tepesinin ötesinde işler de var. Bizim takip ettiğimiz işler de vardı. Onlara da bakılması gerekir. Yolsuzluk kapsamı içerisinde araştırılması gereken başka işler de var. Gerçek anlamda yolsuzluk kapsamı içerisinde araştırılması gereken bu değil. Bunları geçin. Şu an buzdağının tepesinde görülenlerdir. Görülmeyen tarafta neler olduğunun da araştırılması lazımdır”

“SAVCILIK VE SAYIŞTAY’IN KIB-TEK RAPORLARINA BAKILMASI HALİNDE ÇOK FARKLI ŞEYLER GÖRÜLECEK”

Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) konusunda kendisinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı döneminde yapılan ihbarları Savcılığa ilettiklerini ve Savcılığın da bu konulardaki soruşturmalarını ilerlettiğini söyledi. Taçoy, Sayıştay’ın da aynı kapsamda soruşturmalarını yaptığını ve raporlar hazırladığına işaret ederek, “Savcılık ve Sayıştay’ın Kıb-Tek raporlarına bakılması halinde çok farklı şeyler görülecek” dedi.

UBP kurultayında kazanması durumunda “UBP’de adaleti yeniden sağlayıp sağlayamayacağı” sorusu üzerine Hasan Taçoy, “Adalet devletin dinidir” sözünü anımsattı ve “Eğer adaletli olmayacaksanız bir yerlere talip olmanızın hiçbir anlamı yoktur” dedi.

“Parti kurultaya giderken kendisinin mal varlığını soruşturarak yeni bir saldırı şekli geliştirmek isteyenler bulunduğunu” savunan Taçoy, “Bir milletvekili olarak Meclise mal bildiriminde bulunmaktayım. Buyursunlar gitsinler zarfım Meclistedir. Açsınlar ve baksınlar. Her dönem aksatmadan, yasa çıktı çıkalı ben mal varlığımı devlete beyan ederim ve herkes de bunu inceleyebilir. Onlara verilemeyecek yanıtım yok” ifadelerini kullandı.

Kurultaya giderken bu gibi saldırıları beklediğini belirten Taçoy, “Sayın Ünal Bey ‘abi’ olarak tek başına göreve getirildiği gün, geçiş dönemi abisi olduğundan dolayı ilk kurultayda aday olacağımı söylemiştim” dedi.

Taçoy, UBP tüzüğünün 21’inci maddesinin ilk fıkrasına göre kurultayın iki yılda bir yapılması gerektiğine işaret etti.

UBP’de “iletişim kopukluğunun” varlığından bahseden Taçoy, “bu nedenle gerekli konuşmaların yapılamadığını, ancak kurultaya yönelik tartışmaların bir an önce parti içerisinde yapılması gerektiğini” vurguladı.

Taçoy, partinin bekasının ve geleceğe adım atmasının, genel başkanlığa kimin seçileceğinden daha önemli olduğunu ifade ederek, “UBP’nin önünü hiç kimsenin koltuk adına kesmemesi lazım. Biz, şu anda kendi içimizde bu sorgulamayı yaşıyoruz. Verilen toleransların süresi dolmuştur. Kurultay tarihi bir an evvel belirlenmelidir” dedi.