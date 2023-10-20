''Yokluğa Karşı Sokağa Çıkıyoruz''

CTP, eylem planını açıkladı. İlk eylem, 27 Ekim Cuma akşamı Lefkoşa’da Kuğulu Park’tan Sarayönü’ne yapılacak yürüyüşle başlayacak Erhürman: “Kıbrıslı Türkler sadece yoksullaşmıyor, ‘yoklaşma’ya da sürükleniyor. Bu hızla 5 yıl, belki daha az sürede, bu topraklarda bugün olduğumuz noktada olmayacağımız görülüyor”

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yeni döneme dair eylem planını paylaşmak, ülkedeki son gelişmeleri değerlendirmek için dün Paradise Park’ta basın toplantısı düzenledi.CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basın toplantısında yaptığı konuşmada, hükümete eleştirilerde bulundu ve ülkede ekonomik açıdan tarihin en ciddi yoksullaşma döneminin yaşandığını savunarak, “Kıbrıs Türk halkının alım gücü her geçen dakika eriyor” dedi.“Ekonomide yaşanan yoksullaşmayı önlemek için hükümetin kılını kıpırdatmadığını” ifade eden Erhürman, sadece yoksullaşma değil, Kıbrıslı Türklerin yoklaşmaya doğru sürüklendiğini ileri sürdü.“Artık Kıbrıslı Türkler bu ülkede talebi dahi belirleyemiyor” diye konuşan Erhürman, plansız bir şekilde ülkenin sürekli nüfus aldığını kaydetti. Erhürman, mülkiyette ve nüfusta 5 yıllık planın ortaya konulmasını gerektiğini söyledi.“Bu hızla bu iş yaşanırsa 5 yıl belki daha az sürede bu topraklarda bugün olduğumuz noktada olmayacağımız görülüyor” diyen Erhürman, ülkede gettolaşmaya doğru sürüklenildiğini söyledi.Erhürman, 27 Ekim akşamı bir yürüyüşle sokakta eylemlilik sürecini başlatacaklarını açıkladı. Erhürman, “27 Ekim Cuma akşamı saat 18.30’da Lefkoşa’da Kuğulu Park’tan Sarayönü’ne yürüyüşle sokaktaki eylemliliğini başlatma kararını verdik” dedi. Erhürman, “Biz halkımızla birlikte bir yola çıkmamız gerektiğini düşünüyoruz… Birlikte bu yol yürünecek ve bu yolun sonunda ülke birlikte yönetilecek” şeklinde konuştu.Bu bağlamda STK’lar, partiler, ekonomik örgütlerle görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Erhürman, bu yolun birlikte yürünürse başarıya ulaşacağını düşündüklerini anlattı.“Biz buna layık değiliz. Bu ülkede on yıllardır süren var oluş mücadelesi sonunda olmamız gereken nokta bu değil” diyen Erhürman, “Başkaları yola çıktığında hep yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Bunun 27 Ekim’de başlayıp aynı gece bitecek bir süreç olmadığını ifade eden Erhürman, “Bu sürekliliği olan ve bizi bu zihniyetten kurtarana kadar devam edecek olan bir süreç” dedi.“Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok mecliste olacak demiştik. Sokaktaki eksikliğimiz özeleştirisini yaptığımız bir konudur” diyen Erhürman, 27 Ekim akşamı başlatacakları sokakta eylemlilik süreci için tüm kesimlerle istişare halinde olduklarını anlattı.Erhürman, “Bunu CTP eylemi olarak görmüyoruz. Biz bunun organizasyonuna soyunduk” dedi.Bütün yaşananlara dur demenin ve bu gidişi tersine çevirmenin hem CTP’nin hem de toplumun tüm unsurlarının tarihsel sorumluluğu olduğunu kaydeden Erhürman, ana muhalefet partisi olarak, “yeterince sert muhalefet yapmıyorsunuz, sokakta yoksunuz” yönündeki geri bildirimleri de dikkate aldıklarını anlattı. Erhürman parti olarak, yetkili organlarında bu konuyu ele aldıklarını ve özeleştiri yaptıklarını ifade etti.Erhürman, Kıbrıslı Türklerin sadece yoksullaşmadığını, “yoklaşma”ya da sürüklendiğini söyledi.Basiretsiz, beceriksiz ve umursamaz olarak tanımladığı hükümetin istifa etmesi gerektiğini dile getiren Erhürman tüm bu sorunlar sürerken bir de sürekli kabine değişecek mi tartışmaları yapıldığın kaydetti.Konuşmasında eğitimdeki sorunlara da işaret eden Erhürman Erenköy lisesinde konteynerlerin su içinde kalması, sınıflarda sıvaların çökmesi gibi örnekler verdi.Depremden sonraki süreçte okul binalarıyla ilgili gereken adımlar atılmadığını belirten Erhürman, ders kitapları konusuna da değindi, “orada bile iradelerini gösteremediler” dedi.