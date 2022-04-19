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Yerel yönetimler için ad-hoc komite oluşturuldu

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Meclis Genel Kurulu “Yerel Yönetimlere İlişkin Mevzuatı Hazırlanmak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite”ye yönelik kararlar görüşülerek, oy birliğiyle kabul etti

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Yerel yönetimler için ad-hoc komite oluşturuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, yerel yönetimlerle ilgili mevzuat hazırlamak üzere tüm partilerden toplam 5 üyenin görev yapacağı geçici ve özel (ad-hoc) komite oluşturuldu.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak onaya ve bilgiye sunuşlar bölümünde, “Yerel Yönetimlere İlişkin Mevzuatı Hazırlanmak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite”ye yönelik kararlar görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi.

Komitenin Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partiler olmak üzere 5 üyeli oluşturulması ve üyelerin de UBP’yi temsilen Emrah Yeşilırmak, CTP’yi temsilen Devrim Barçın, DP’yi temsilen Hasan Tosunoğlu, HP’yi temsilen Ayşegül Baybars, YDP’yi temsilen Talip Atalay olması kararı alındı.

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