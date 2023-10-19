“Yeğenlerim, oğlumun haklarına sahip olamıyor”

CTP lideri Erhürman, karma evliliklerdeki mağduriyet konusunda “Benim kız kardeşim İzmirli biriyle evlendi diye benim yeğenlerim benim oğlumun haklarına sahip olamıyor. Çünkü kız kardeşim bir İzmirliyle evlenerek suç işledi demek ki” diye konuştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde düzenlenen “Sol ve Kıbrıs Sorunu – Beşinci Yıllık Konferans: Kıbrıs Solu’nun Ortak Eylemi” konulu konferansta konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “iki devletli çözüm” diyerek federasyondan nasıl uzağa düştüyse, Hristodulidis’in de “siyasi eşitlik ilkesini pazarlık konusu haline getirmeye çalışarak” aynı ölçüde uzağa düştüğünü ifade eden Erhürman, “Bunu net ve samimi bir şekilde ortaya koymadığımız müddetçe samimi olamayız. İki toplumluluk, iki bölgelilik bu çözümün özüdür. Bunları dile getirirken neden ‘BMGK kararlarında tanımlandığı şekilde’ ifadesini kullanmıyor da siyasi eşitlikte kullanıyor?” sorusunu sordu.

Karma evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alamamasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erhürman, bu konunun tartışmaya açık bir konu olmadığını ve tamamen insan hakkı meselesi olduğunu ifade etti. Kendisinin bir kız kardeşi olduğunu ve kardeşinin İzmirli birisiyle evlendiğini aktaran Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Kardeşimin iki çocuğu var. Benim hayatta sadece 2 yeğenim, bir de oğlum var. Benim oğlum Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğini babasının ve dedesinin ve onun dedesinin bu topraklardaki macerası üzerinden elde etme hakkına sahiptir. Çünkü benim eşim de ailesi Kıbrıs kökenli olan bir kadındır. Benim kız kardeşim İzmirli biriyle evlendi diye benim yeğenlerim benim oğlumun haklarına sahip olamıyor. Çünkü kız kardeşim bir İzmirliyle evlenerek suç işledi demek ki.”

Bu konunun mahkemeye dava açma veya Güven Yaratıcı Önlemlerle alakalı olmadığını kaydeden Erhürman, konunun sadece insan hakkı olduğunu vurguladı. Bu konuyu tartışmaya açanların eşitlik, insanlık ve hatta Filistin’de yaşanan olaylar üstüne konuşma hakkı olmayacağını ifade eden Erhürman, ”Çok samimi olmamız gerekiyor. Mesele günlük yaşam içinde sol düşüncenin, sosyalist düşüncenin pratiğidir. Bu Sayın Hristodulidis’in Kıbrıslı Türklere bir lütfu da değil” şeklinde konuştu.

