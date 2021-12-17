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YDP’de bir istifa şoku daha

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Yeniden Doğuş Partisi’nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. YDP Genel Başkan Yardımcısı, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, parti ile bağlarını kopardığını açıkladı

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YDP’de bir istifa şoku daha
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Büyükyılmaz’ın paylaşımı şöyle:
Kardeşçe yola çıktık, arkadaşça tamamladık; 2016 yılı itibari ile önce YDH'da müteakiben YDP'nin kurulmasında, milletvekilli ve Bakan olmanız için çok büyük emek verdim. Önce Hocam sonra Başkanım dediğim Erhan ARIKLI yollarımız bugün itibari ile ayrılmıştır. Bir söz vardır siyasette ne ebedi dostluk nede ebedi düşmanlık vardır. Arkadaşça kapılarımız birbirimize açık, siyaseten bir daha bir araya gelmeyecek şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yeni ekibiyle kendisine başarılar diliyorum.
Not: Partiden istifam söz konusu değildir. Erhan ARIKLI olduğu sürece uzak kalacağım.
 
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