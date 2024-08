Yaylalı: “Ülkedeki fiyat artışlarını ekonomi bilimi bile izah etmekte zorlanıyor”

TDP MYK Üyesi Yaylalı, "İthalata dayalı ve ithalatının çok büyük bir kısmının Türkiye'den gerçekleştirildiği bir ekonomik yapı içerisinde mal ve hizmet fiyatlarındaki artışın Türkiye ve diğer ülkelere nazaran bu kadar yüksek olmasının ekonomi biliminde izahı oldukça zordur.” ded

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, fiyat artışlarının, ekonomi bilimi tarafından bile izah edilemez bir noktaya geldiğini söyledi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Yaylalı, son zamanlarda Türk lirasındaki değer kaybının oldukça yavaşlamasına ve durma noktasına gelmesine rağmen fiyat artışlarının eskisinden daha hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

TDP adına yazılı açıklama yapan Yaylalı, hükümet ortakları birtakım siyasi aktivitelerle “zaferden zafere” koşarken, ülkede yaşayan insanların da gittikçe azalan alım güçleri sebebiyle yoksullaştığını söyledi.

Serbest piyasa adı altında, mal ve hizmetlerde ortaya çıkan ve kesintisiz bir şekilde devam eden fiyat artışlarının, ekonomi bilimi tarafından bile izah edilemez bir noktaya geldiğini söyleyen Yaylalı, “Hepimiz biliyoruz ki, Türk lirası kullanımından dolayı yönetimin fiyat istikrarı sağlayabilmek amacıyla herhangi bir para politikası enstrümanını kullanarak piyasaya müdahale etmesi mümkün değildir.” dedi.

“Her şey el yordamıyla idare edilmeye çalışılıyor”

Para politikalarının en önemli unsurları olan “faiz politikaları, karşılıkların düzenlenmesi ve açık piyasa işlemleri gibi politikaların uygulanmasının” tamamen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yetkisi ve kontrolü altında olduğunu kaydeden Yaylalı, dolayısıyla ekonomik istikrarın başlıca unsuru olan fiyat istikrarının sağlanabilmesi, adaletli bir gelir dağılımının oluşturulabilmesi ve ekonomik büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için yönetimin elinde sadece maliye politikaları bulunduğunu vurguladı.

Yaylalı, “Ancak üzülerek görmekteyiz ki, bırakın maliye politikalarının etkin bir şekilde kullanılmasını, mevcut liyakatsiz yönetim hiçbir politikanın bilincinde ve farkında değildir. Her şey el yordamıyla idare edilmeye çalışılıyor.” dedi.

“Yönetimin vergi toplamak için hiçbir çabası yok”

Ekonomilerdeki maliye politikalarının en önemli unsurunun, “vergi politikaları, vergi uygulamaları ve bunlarla ilgili düzenlemeler” olduğunu anlatan Yaylalı, devletlerin tüm gelir ve giderlerini, oluşturdukları adaletli vergi sistemleri ile belirlediğini anımsattı.

Yaylalı, “Uzun zamandan beri bu amaçla hiçbir çalışma ve düzenleme yapılmamaktadır. Mevcut mevzuat çerçevesinde dolaylı vergiler ve gönüllü olarak gelirlerini beyan edip vergi veren dürüst yurttaşlar dışında devlet yönetiminin vergi toplamak için hiçbir çabası bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

“Fiyatların yüksekliğinin ekonomi biliminde izahı yok”

“Görünen odur ki, yönetimin bu yönde herhangi bir kabiliyeti de kalmamıştır” diyen Yaylalı, Türk lirasında yaşanan değer kaybının yarattığı bir enflasyonist ortamın mevcudiyetinin söz konusu olduğunu ancak son zamanlarda Türk lirasındaki değer kaybının oldukça yavaşlamasına ve durma noktasına gelmesine rağmen fiyat artışlarının eskisinden daha hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Yaylalı, bunun anlaşılır ve kabul edilebilir bir durum olmadığını, mal ve hizmetlerin büyük bir kısmının Türkiye ve Avrupa’daki birçok ülkeden çok daha pahalı hale geldiğini savunan Yaylalı, "İthalata dayalı ve ithalatının çok büyük bir kısmının Türkiye'den gerçekleştirildiği bir ekonomik yapı içerisinde mal ve hizmet fiyatlarındaki artışın Türkiye ve diğer ülkelere nazaran bu kadar yüksek olmasının ekonomi biliminde izahı oldukça zordur.” dedi.

-“TDP yönetiminde öngördüğümüz en önemli ekonomik hedef; adaletli vergi sisteminin oluşturulmasıdır”

Bu durumun en önemli sebebinin; piyasalarla denetim ve düzenleme yapmakla görevli kamu otoritelerinin hiçbir düzenleme ve denetim yapmaması olduğunu, başka bir ifadeyle düzenleme yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmadıklarını olduğunu vurgulayan Yaylalı, piyasalarda çok ciddi bir başıbozukluk oluştuğunu iddia etti.

Yaylalı, “TDP yönetiminde öngördüğümüz en önemli ekonomik hedef; adaletli vergi sisteminin oluşturulması, adaletli gelir dağılımının sağlanması ve kalıcı ekonomik istikrarın oluşturulması olacaktır. Bunların gerçekleştirilebilmesi amacıyla kaybolan devlet otoritesi ve güvenirliği tekrar sağlanarak ülkemizin en büyük sorunlarının başında gelen tüm sektörlerdeki kayıt dışılıkla ciddi bir şekilde mücadele edilecektir.” dedi.

“Yürürlüğe koyacağımız ekonomik ve sosyal politikalarımızı hazırladık”

“Kayıt dışılık sorunu çözüldüğü ölçüde ülkenin ekonomik gelişme ve refah artışı da o oranda gerçekleşecektir” diyen Yaylalı, TDP’nin her alanda adaletli bir düzen kurmak için ülke yönetimine talip olduğunu vurguladı.

Yaylalı, “Hedefimiz yurttaşlar arasında ortaya çıkan ve mevcut liyakatsiz yönetimin iş bilmez uygulamaları ile her geçen gün artan gelir dağılımındaki adaletsizliği asgari seviyeye indirerek halkımızın refah seviyesini artırmaktır. Bu amaçla yürürlüğe koyacağımız ekonomik ve sosyal politikalarımız hazırlanarak oluşturulmuştur.” dedi.