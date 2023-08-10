CTP Milletvekili Salahi Şahiner, T&T şirketine daha fazla vergi affı sağlanması için yargının devre dışı bırakılıp ek sözleşmeye ‘Tahkim’ maddesinin koyulduğunu” belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, “T&T şirketine daha fazla vergi affı sağlanmasının önünü açmak için yargının devre dışı bırakılması amacıyla ek sözleşmeye ‘Tahkim’ maddesinin koyulduğunu” savundu.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada Havalimanı'nın İşletme Haklarının Devredilmesine ilişkin ihalenin esas sözleşmesine ek olarak çıkarılan “Ek Sözleşme No:5” hükümlerinde, T&T’ye sadece 59 Milyon Euro vergi affı tanınmakla kalınmadığını kaydetti.

Şahiner, “Aynı sözleşmede, şirkete daha fazla vergi affı sağlanmasının önünü açmak için yargıyı saf dışı bırakmak amacıyla ‘Tahkim’ başlıklı madde 7’de Hakem Heyeti’nin kurulmasının öngörüldüğünü” öne sürdü.

“Hakem heyetinde kimlerin olacağına ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Başkanı'nın karar vereceğini” ileri süren Salahi Şahiner, şöyle devam etti:

“Yani Hükümet kendi ülkesinin mahkemelerini çiğneyerek, KKTC yargısını yok sayarak, Türkiye’den atanacak 7 memura karar verdirecek ve onların alacağı karara uyacak. Hakem Heyeti kararları mahkeme emri niteliğinde sayılacak.”

24 Mayıs 2012 tarihinde imzalanan, “Ercan Havalimanının İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İhale Şartnamesi’nin 20’nci maddesinin, görevli şirket ile mal sahibi arasında doğabilecek ihtilafların, KKTC yasalarına göre KKTC mahkemelerinde çözümlenmesini öngördüğünü" ifade eden Şahiner, “Yeni sözleşme ile yalnızca kamu kaynakları gasp edilmiyor. KKTC mahkemeleri de saf dışı bırakılarak, yargımız yok sayılıyor” dedi.

“Hükümetin, yargıyı tanımayacak kadar kendinden geçtiğini” iddia eden Şahiner, şunları kaydetti:

“Egemenlik söylemlerinden taviz vermeyenler, adrese teslim ihalelerle, vergi afları ve indirimlerle, kamu kaynaklarını pervasızca talan ederek, memleketi yandaşları arasında pay ediyorlar."

