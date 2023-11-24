İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancıların mal alımlarıyla ilgili yasa hazırlığında olduklarını söyledi ve “Yabancılara yap – satı yasaklayacağız” dedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “yabancılara satılan mallar ve nüfus” konusundaki söylemleri üzerine Meclis kürsüsüne çıkan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bu konuda yasa hazırlığında olduklarını ifade etti, “Yabancılara yap – satı yasaklayacağız” dedi.

Oğuz, yabancıların mal alımlarıyla ilgili bir yasa hazırlığında olduklarını, söz konusu tasarının bugün Başsavcılığın görüşüne sunulacağını söyledi, “Yabancılara yap – satı yasaklayacağız” dedi.

Sözleşmeler ve şirketler aracılığıyla yabancılar tarafından alınan taşınmaz mallarla ilgili ciddi bir sorun yaşandığını söyleyen Oğuz, “Bakanlar Kurulu, son 4 yılda 14 bin 607 yabancıya mal alım izni verdi . Bu rakamın tapuya gideni toplamda 5 bin 375” dedi.

Bu izni alıp, tapuya gitmeyenlerle ilgili de söz konusu yasada düzenleme bulunduğunu söyleyen Oğuz, “Koçana gitmeleri için 6 ay vereceğiz. 6 ayın sonunda tapuya gitmezlerse izni iptal edeceğiz” şeklinde konuştu.

Oğuz, “30 taşınmaz mal yabancılar olduğunu duyuyoruz, bu da ülkenin gerçeği” dedi, bu konuda sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Oğuz, sözleşmelerle ilgili güvenlik sorunu da bulunduğunu, kime satıldığıyla ilgili sorun olduğunu, düzenlemelerin içinde bunun da yer alacağını ifade etti.

ERHÜRMAN: “İRAN, RUS VEYA İSRAİL MAFYALARIYLA BAŞ EDEMEYİZ”

İçişleri Bakanı Oğuz’un ardından yeniden kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Oğuz’un “yabancılara yap – satı yasaklayacağız” sözlerine dikkat çekti, Hükümetin geçtiğimiz günlerde, sadece bir şirkette “hissedar” olduğu için istisnai yurttaşlık verdiği kişiye işaret etti.

Yabancı ortaklı şirketlerin sahipliklerinde yüzde 51 vatandaş, yüzde 49 yabancı şartının varlığını anımsatan Erhürman, “Aslında bu şirket böyle çalışmıyor. Sermayeyi yabancı koyuyor, kendine bir ortak buluyor ve işini yürütüyor” dedi.

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin geçtiğimiz günlerde bir istisnai yurttaşlık verdiğini anımsatan Erhürman, “Bu kişinin vatandaş olma sebebi ne idi? Bir şirkette hissedar olmak. Başka bir şey değil… Zaten bu bahsettiğimiz şirketlerdeki herkes hissedar. Bu neyi doğuracak? Vatandaşlık aldığı an hem yap-satçı olacak, hem de istediği kadar mülkiyet elde edilebilecek” şeklinde konuştu.

“Yabancılara yap – satı kapatmanın yolu bu değil” diyen Erhürman, “Yabancı uyruklulara kapattım dersiniz, kapatırsınız. Ama vatandaş olduğu anda önü açılır. Diyelim ki bir Rus geldi ve vatandaş oldu. Yap –sat işi yapıyor veya aracıdır. Herhangi bir Rus alıcı burada bir işveren tercih edecekse, iş yapmak için o Rus’u tercih edecek. Yerli inşaat sektörü bundan çok büyük bir dayak yeme riskiyle karşı karşıya” dedi.

Bu konulara “kara para” iddialarının da dahil edildiğinde, işin daha da büyüyeceğini belirten Erhürman, “Bizim İran, Rus veya İsrail mafyalarıyla baş etme potansiyelimiz yok. Bu ülkede hiçbir şeyi kontrol edemez noktaya geliriz” ifadelerini kullandı.



