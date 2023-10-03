Vekiller işbaşı yaptı

Meclisin tatili bitti, yeni yasama yılı başladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yeni yasama yılına başladı.Meclis’te Onuncu Dönem, Üçüncü Yasama Yılı’nın ilk birleşimi dün Cumhuriyet Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.45’te başlayan törensel toplantıyla yapıldı.Meclis Genel Kurulu, bugün de denetim işleviyle toplanacak.Cumhuriyet Meclisi'nin yeni yasama yılına başladığı dünkü ilk toplantısında konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, Cumhuriyet Meclisi'nin, geçen dönemki çalışmalarıyla ilgili raporu bilgiye sundu.3 Ekim 2022'de başlayan Onuncu Dönem İkinci Yasama Yılı çalışmalarında Meclis Genel Kurulu'nun 57 olağan, 6 olağanüstü olmak üzere toplam 63 birleşim yaptığını dile getiren Töre, Genel Kurul çalışmalarının, toplantı gün ve saatlerini belirleyen kararlar çerçevesinde düzenli olarak gerçekleştiğini ifade etti.Töre, Cumhuriyet Meclisi’nin İkinci Yasama Yılında toplam 76 yasa yaptığını, bu dönemde, 6 Şubat 2023 depreminin sonuçlarını ve sebeplerini değerlendirmek üzere 3 Ad-Hoc komite oluşturduğunu kaydetti.Toplantının ardından Cumhuriyet Meclisi’nde yeni yasama yılının başlaması nedeniyle Meclis Başkanlığı, konuklar ve milletvekillerine yönelik resepsiyon düzenledi.Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle törensel toplantıyı izleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer üst düzey yetkililerle milletvekilleri resepsiyon sırasında sohbet imkanı buldu.