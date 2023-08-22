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“Utançlarını da alıp gitme zamanı geldi”

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UBP Milletvekili Hasan Taçoy, BM’nin Kıbrıslı Türklerin karşısına çıkacak yüzü olmadığını söyledi ve ekledi: “Utançlarını da alıp gitme zamanları gelmiştir”

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“Utançlarını da alıp gitme zamanı geldi”
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UBP Milletvekili Hasan Taçoy, dün Taksim Sahası’na engel olmaya çalışanların bugün Pile yolu için çırpındığına işaret ederek, “BM askerleri kime hizmet ediyor? Barışa olmadığı aşikar” vurgusu yaptı.
BM’nin Kıbrıslı Türklerin karşısına çıkacak yüzü olmadığını söyleyen Taçoy, “Utançlarını da alıp gitme zamanları gelmiştir” dedi.
Hasan Taçoy yazılı açıklamasında, BM’nin Kıbrıs’taki misyonunun yıllar önce başarısızlığa uğradığını kaydetti . Taçoy, “Keşke, insani amaçla yapılacak bu yolun yapımını engellemek için ortaya koydukları gayreti Kıbrıslı Türkler diri diri toplu mezarlara gömülürken gösterseydiler” ifadesini kullandı.
Taçoy, şöyle devam etti:
“Yaşanan son olay Rum Yönetimi’nin BM Barış Gücü’ne bakış açısını da göstermiştir. Yıllardır BM yetkililerine ve Barış Gücü’ne ‘işveren’ gözüyle bakan Rum Yönetimi, son olayda BM Genel Sekreteri’nin açıklamasına yönelik rahatsızlığını ortaya koyarken, Rum basının açıklamayı sansürleme girişimi de bu zihniyeti bir kez daha ortaya koymuştur.”
 
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