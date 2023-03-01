Üstel: “Ülkeye gelen resmi, kayıtlı depremzede sayısı bin 500”

Başbakan Ünal Üstel, depremle alakalı yürütülen süreç ve olası bir depreme yönelik sürdürülen çalışmalar ile ilgili düzenlenen basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre, depremin ardından ülkeye gelen resmi kayıtlı depremzede sayısının bin 500 olduğunu açıkladı.

KKTC vatandaşlarının hayatlarını kaybettiği otellerle ilgili ceza soruşturmalarının başlatıldığını ve enkaz numunelerinin alındığını; evlerde yaşamını yitiren vatandaşlarla alakalı ise gerekli soruşturmaların başlatılması için Türkiye makamlarına taleplerini ilettiklerini aktaran Üstel, “Buradan tüm halkımıza söz veriyoruz. Suçluların peşini asla bırakmayacağız” dedi.

Deprem bölgelerine sağlanan insani ve maddi yardım konularına da değinen Üstel, 92 tırla yaklaşık 78 bin koli insani yardımın ihtiyaçlılara ulaştırıldığını ve halkın Türkiye AFAD hesaplarına direk olarak yaklaşık 13,2 milyon TL, KKTC Başbakanlık hesaplarına ise yaklaşık 8,5 milyon TL’lik bağışta bulunduğunu kaydetti.

Üstel, olası bir depreme yönelik hazırlıkların yapıldığını belirterek, yapılara yönelik başlattıkları denetimlerin ilk aşamasının 1 hafta gibi kısa bir sürede tamamlanacağını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında, depremle alakalı yürütülen süreç ve olası bir depreme yönelik sürdürülen çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Kabinenin çoğu da toplantıda hazır bulundu.

“Asrın felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat depreminde Hükümetin, Cumhurbaşkanı, muhalefet partileri ve sivil toplum örgütleri ile istişare ederek süreci yönettiğini kaydeden Üstel, “7.7 ve 7.6 şiddetinde arka arkaya yaşanan ve son yüzyılda Türkiye’de yaşanan en büyük doğal felakete dönüşen deprem, sadece Türkiye’de değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan insanları da derinden yaralamış ve etkilemiştir. Yaklaşık 45 bin insanın yitirildiği depremde bizler de 49 KKTC vatandaşımızı kaybettik. Toplam 7 ilde 945 KKTC vatandaşı bir şekilde depremden etkilendi, 49 insanımız da hayatını kaybetti. 945 insanımızın geriye kalanlarının hepsini sağ salim güvenli yerlere ulaştırdık” dedi.

Üstel, KKTC vatandaşlarından 42’sinin otellerde, 7’sinin ise ailelerine ait konutlarda yaşamını yitirdiğini de aktardı.