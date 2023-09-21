Üstel, UBP MYK'yı topluyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP Merkez Yönetim Kurulu’nu yarın toplantıya çağırdı.
UBP’den yapılan açıklamaya göre; Üstel, toplantıda, ülke gündemi, hükümet icraatları ve parti çalışmaları ile ilgili durum değerlendirmesi yapacak.
Saat 17.30’da başlayacak MYK Toplantısı, Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez’de yer alacak.
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