Üstel, Londra'da temaslarda bulunuyor

Üstel, “Yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerin kendi öz vatanlarına daha kolay ve daha sık gelmelerinin önünü açmak, onlara ekonomik ulaşım alternatifleri sunmak, yeni Ercan Havalimanı'nın daha etkin bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Bu konuda da ciddi çalışmalar yapıyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanları ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın daveti üzerine gittiği Londra’da Kıbrıs Türk iş dünyasının düzenlediği etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Üstel, Türk Hava Yolları ile özel görüşmelerinde, 2024 itibariyle Anadolu Jet’in Ercan- Londra seferlerini artırması, fiyat politikasının yeniden gözden geçirilerek yolcuların Ercan Havalimanı’na çok daha uygun fiyatlarla gelebilmelerinin sağlanması konusunda bir mutabakata vardıklarını açıkladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner'in de destek ve katılımlarıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Başbakan Ünal Üstel, İngiltere ve KKTC arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ileriye taşımanın önemine dikkat çekerek, iş dünyasının farklı alanlarından gelen katılımcıları bir araya getiren İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na teşekkür etti.

Üstel konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Londra’da, Kıbrıs Türk toplumunun yüz akı olan, kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış, ülkemizin Avrupa’daki güçlü sesi haline gelen kardeşlerimle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bilmenizi isterim ki; hükümet olarak gerek İngiltere'de gerekse yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çok daha güçlü köprüler kurmak adına ciddi çalışmalar yapıyoruz.

Bunu sadece sözde bırakmıyoruz. Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz özel görüşmelerde 2024 yılı itibariyle Anadolu Jet’in Ercan- Londra seferlerini artırması, fiyat politikasının yeniden gözden geçirilerek soydaşlarımızın ve turistlerin Ercan Havalimanı’na çok daha uygun fiyatlarla gelebilmelerinin sağlanması konusunda bir mutabakata varmış durumdayız.

Ayrıca, İngiltere’de yaşayan Türk iş insanları ile KKTC’de bulunan iş insanlarımızın bir konsorsiyum oluşturarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ortak çok büyük bir projeye imza atmaları konusunda da gerekli ilk adımları attık.

Bunun ilk adımı olarak İngiltere’de bulunan iş dünyasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan iş insanlarımızı çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde bir araya getireceğiz. Bu iki konuyu da buradan müjdelemek istiyorum.

Gerek turizm sektöründe gerekse diğer sektörlerde yurt dışında başarıdan başarıya koşan iş insanlarımızla çok daha sık bir araya gelerek, ülkemizin geleceğini onların dış dünyada edindikleri deneyim ve vizyonla şekillendireceğiz.

Bu noktada, yurt dışında yaşayan Kıbrıs Türklerin kendi öz vatanlarına daha kolay ve daha sık gelmelerinin önünü açmak, onlara ekonomik ulaşım alternatifleri sunmak, Yeni Ercan Havalimanı'nın daha etkin bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Bu konuda da ciddi çalışmalar yapıyoruz.

Şunun bilinmesini istiyorum ki; gurbette yaşayan her vatandaşımızın sorunu sorunumuz, derdi derdimizdir. Ülkesinden, vatanından uzak yaşasalar da burada olan her bir insanımız bizim vatandaşımızdır ve onlara karşı sorumluluğumuz devam etmektedir. Biz yurtdışında yaşayan kardeşlerimize bu gözle bakıyor ve tüm çalışmalarımızı bu samimi anlayış üzerine inşa ediyoruz.

Gerek yurt dışında farklı farklı ülkelerde güç ve söz sahibi olmuş vatandaşlarımızla gerekse Anavatan Türkiye’mizle her alanda geliştirdiğimiz ilişkiler sayesinde, Kıbrıs Türkünü dünyada hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Sayın TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de dünyaya yaptığı çağrıyı ben de bu salondan tekrarlamak istiyorum. Biz varız ve dünyanın her tarafında var olmaya devam ediyoruz. Bu gerçeği görün ve KKTC’yi tanıyın.

Sizlerden halkımız adına beklentimiz açıktır. Bulunduğunuz ülkelerde güçlenin. Ekonomik olarak güçlenin, siyasal anlamda güçlenin. Sizin güçlenmeniz KKTC’nin dünyada güçlenmesidir. KKTC lobisinin güçlenmesidir. Sesimizin güçlenmesidir. Güçlü bir diaspora, güçlü bir KKTC demektir.”



Yaşarata



İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı, Muhammet Yaşarata da etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları kaydetti;

“Seçimlerin hemen ardından ilk ziyaretini KKTC'ye yapan Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a derin şükranlarımızı sunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, KKTC'nin tanıtımı için BM'de ve diğer platformlarda öncü bir rol oynamaktadır.

Bu tanıtım faaliyetlerinde en büyük desteğimizin Türkiye Cumhuriyeti ve lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bilmekteyiz ve bu inanca tam anlamıyla bağlıyız.

Sayın Başbakanım, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı olarak, sizlerle sık sık istişarede bulunuyoruz. İngiltere'deki Kıbrıslı Türk toplumu adına bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı da size çok teşekkür ederiz.

300 bine yakın Kıbrıslı Türk, İngiltere'de yaşamaktadır ve bu topluluk, İngiltere ekonomisine yıllık 7 Milyar Pound değerinde bir ciro üreterek, büyük bir katkı sağlamaktadır.

Sayın Ahmet Durmuş'un 260 bin nüfusa sahip Bexley Belediye Başkanı olması, Kıbrıslı Türklerin ne kadar önemli noktalara geldiğinin bir göstergesidir.

Gelecekteki seçimlerde, İngiltere Meclisine, bir tane İşçi Partisine, Bir Tane de Muhafazakar Partiye olmak üzere, İki Milletvekilini seçtirmek gibi büyük hedeflerimiz bulunmaktadır.

Bunun için de birlik içinde maddi ve manevi her türlü çalışmayı yapmaktayız.

Şunu da ayrıca önemle vurgulamak istiyorum. Bizler yıllardır İngiltere’de, yalnızca Kıbrıs Türk diasporası için değil tüm Türklerin etkin ve başarılı bir diaspora oluşturmaları için de büyük çabalar harcıyoruz. Harcamaya da devam edeceğiz.”