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Üstel "Kısa zamanda hükümeti kuracağımızı düşünüyorum"

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Üstel "Kısa zamanda hükümeti kuracağımızı düşünüyorum"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen İçişleri Bakanı ve UBP Milletvekili  Ünal Üstel, partinin yetkili organlarından alacağı yetki doğrultusunda hükümeti kısa zamanda kuracaklarını kaydetti.

 Hükümeti kurma görevi  Cumhurbaşkanı  Ersin tarafından kendisine tevdi edildikten sonra  Cumhurbaşkanlığından çıkışta  açıklama yapan İçişleri Bakanı Ünal Üstel,  Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ile istişareleri sonucunda görevi kendisine vermeye karar verdikleri belirtti ve partinin yetkili organlarından yetki aldıktan sonra hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını söyledi.

Kendisine güvendikleri için Başbakan Sucuoğlu ve UBP milletvekillerine ve görevi kendisine tevdi eden Cumhurbaşkanı’na teşekkürlerini sunan Üstel, “İnanıyorum ki ülkemizde biriken sorunların önünü açmak için süratli bir şekilde çalışmalara başlayacağız” dedi.

“DİĞER SİYASİ PARTİLERLE BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA İÇERİSİNDE İLERLEYECEĞİZ”

Üstel, kısa zamanda hükümeti kuracaklarına inanç belirterek, ne kadar süratli hareket edilirse o kadar hızlı ülkenin önünün açılacağını söyledi.

Basının sorularını da yanıtlayan Üstel partinin en deneyimli isimlerinden biri olduğunu, bu görevin kendisine verilmesinin “sürpriz” olmadığını belirtti ve sürecin kolay olmadığına değinerek, diğer siyasi partilerle “birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ilerleneceği” mesajını verdi.

Tüm siyasi partilerle görüşeceklerini kaydeden Üstel, partinin yetkili organlarıyla istişare edilmesinin ardından görüşmelere başlanacağını belirtti ve Parti Meclisi’nin planlandığı gibi çarşamba yapılacağını, Merkez Yönetim Kurulunun ise  devam ettiğini  ve toplantı sonrası oradan alınan kararların da açıklanacağını söyledi.  

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