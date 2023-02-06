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Üstel: “Kahramanmaraş’taki iki kafile yarın adaya getirilecek"

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Üstel: “Kahramanmaraş’taki iki kafile yarın adaya getirilecek"
Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman'da deprem nedeniyle çöken otelde bulunan iki kafileyle ilgili olarak “'4 kişi kurtarıldı, 35 kişiden henüz sağlıklı bilgi yok” dedi.

Üstel, Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, KKTC’den giden kurtarma ekibinin, haber alınamayan kafilelerin kaldığı yere vardığını kaydederek, enkazda arama kurtarma çalışmalarına başlandığını, çalışmalara ara verilmeden devam edileceğini vurguladı.
Düzce’de bulunan iki kafilede herhangi bir sıkıntı bulunmadığını da belirten Üstel, Kahramanmaraş’taki iki ekibi ise yarın adaya getirmeye çalışacaklarını ifade etti.
Üstel, Ercan’dan ayrılmadan yaptığı açıklamada ise Kahramanmaraş’taki iki kafilenin KKTC Mersin Konsolosu’nun himayesinde olduğunu ve yarın Ankara veya Adana üzerinden adaya getirileceğini söyledi.
Adıyaman’da çöken bir hotelde 24’ü öğrenci 39 kişiden oluşan iki kafilenin bulunduğu, enkazda 14.30’dan beridir Jandarma ekiplerinin çalışma yürüttüğünü, makine desteğinin de gittiğini, buna ek olarak bugün ikindi adadan uçakla ayrılan arama kurtarma ekiplerinin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığını bildiren Başbakan Üstel, bugün gemiyle yola çıkan Sivil Savunma ekiplerinin de 6-7 saat sonra olay yerine varmasını beklediklerini açıkladı.
Adıyaman’daki otel enkazından 4 kişinin çıkarıldığını ve bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Üstel, kafilelerden geriye kalanların da çıkarılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.
 
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