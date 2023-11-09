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Üstel: Kablo ile elektrik fizibilite çalışması 1 yıl içinde bitecek

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Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Yılmaz ile 5 ay önce yaptıkları görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne enerjinin gelmesi için ön protokol imzaladıklarını hatırlatarak, bu protokol çerçevesinde fizibilite çalışmalarının en geç bir sene içerisinde biteceğini ön gördüklerini belirtti

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Üstel: Kablo ile elektrik fizibilite çalışması 1 yıl içinde bitecek
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Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesinin ardından BRT’ye değerlendirmede bulundu.
Üstel, Cevdet Yılmaz ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Yılmaz ile 5 ay önce yaptıkları görüşmede Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne enerjinin gelmesi için ön protokol imzaladıklarını hatırlatan Üstel, bu protokol çerçevesinde fizibilite çalışmalarının en geç bir sene içerisinde biteceğini ön gördüklerini söyledi.
Cevdet Yılmaz ile teknik ekipleri bir araya getirerek, bu çalışmanın ne zaman biteceğini öğrendiklerini anlatan Üstel, Yılmaz'ın ülkedeki enerji sıkıntısının giderilmesi ve hızlandırılması için gerekli yerlere gerekli talimatları verdiğini söyledi.
Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti'nden kablo ile enerjinin ülkemize gelmesine kadar aradaki açığa çıkan enerji açığını gidermek için gerek mobil santraller ile takviye etmek, gerekse kalıcı bir santralın Teknecik Santralına gelmesi için hazırlıkları yaptık, çalışmaları başlattık. Bu çalışmaların ışığında her sene ortaya çıkan enerji açığını gidermek için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yaptığımız çalışmalarda bu açığı karşılamak için de o hazırlığı başlatmış durumdayız" dedi.
Bütün bu çalışmaları yaparken altyapı çalışmalarına da hız verilmesi için hazırlık yapıldığına dikkati çeken Üstel, imzaladıkları Mali İktisadi İşbirliği Protokolü çerçevesinde Lefkoşa'ya yapılacak 500 yataklı hastanenin durumu ile ilgili olarak da “500 yataklı hastanemizde çok kısa bir zamanda tekrardan ihaleye çıkılacak. İhalenin ardından inşaallah 2024 yılı içerisinde temelini atmış olacağız" ifadelerini kullandı.
Başbakan Üstel, bütün bu çalışmaları yaptıktan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile protokol çerçevesinde ülke için, ekonomi için yapılması gerekenler konusunda mutabık kaldıklarını, bu doğrultuda da çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.
 
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