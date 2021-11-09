Üstel, görevi Pilli’ye devretti

Sağlık Bakanlığı’na geri dönen Pilli, “Bu bir nöbet değişimidir. Bayrağı Sayın Üstel’e devretmiştim, şimdi alıyorum” dedi

Ünal Üstel, Sağlık Bakanı görevini, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümetinde görevi üstlenen Ali Pilli’ye devretti.

Dün Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleşen devir teslim töreninde Üstel, bundan sonraki çalışmalarında Pilli’ye başarılar dileyerek, yardım istenildiğinde her zaman hazır olduğunu kaydetti.

Görevi devralan Ali Pilli ise, kurulan yeni hükümette bu görevi kendisine layık gördüğü için Faiz Sucuoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Pilli, “Bu bir nöbet değişimidir. Bayrağı Sayın Üstel’e devretmiştim, şimdi alıyorum. Hedefler aynıdır, sağlığı daha ileriye taşımaktır” ifadelerini kullandı.

Üstel’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Pilli, yakın gelecekte bir seçim olduğunu anımsatarak, “Ne olacağı belli değildir. Bu makamlar hiçbir zaman kalıcı değil, önemli olan bu makamlarda yapılan hizmetlerin ileride anılmasıdır” şeklinde konuştu.

Ünal Üstel de, görevde bulundukları 8 ay süresinde koymuş oldukları hedeflerinin tümünü başardıklarını söyledi.

Üstel, ilk olarak günde 5 bin civarında seyreden Covid-19 test sayısını artırma hedefiyle, PCR testlerinin yanında daha hızlı sonuç veren antijen testlerine başladıklarını ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne yeni PCR cihazları eklediklerini belirterek, bu sayede zaman zaman günde 25 binlere kadar test yapmayı başardıklarını kaydetti.

Üstel, pandemi sürecinde uygulanmaya başlanan ve ülkedeki hemen hemen tüm otellerin kullanıldığı merkezi karantina sisteminden doğan masrafların da, elektronik takip bilekliği ile ev karantinası sistemine geçirilerek büyük ölçüde azalttıklarını ve Maliye’ye ayrı bir kaynak sağlamış olduklarını açıkladı.

Üstel, test sürecine, özel laboratuvarları da dahil ederek, özel sektörü de işin içine çektiklerini ekledi.

Aşı ve test merkezlerini artırırken, aynı zamanda anavatan Türkiye’den ülkeye 500 binin üzerinde aşı getirmeyi başardıklarını belirten Üstel, “Hedef aşı oranını yüzde 70’lerin üzerine çıkarmaktı. Şimdi çift doz aşılı kişi sayısı yüzde 73’lerde” dedi.

