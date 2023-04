Üstel: "Amaç, enerji açığını karşılamak”

Başbakan Üstel: “Yasa tasarısında istenen değişiklik bir şirkete endeksli değil.. Amaç, enerji açığını karşılamak”

Başbakan Ünal Üstel, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Aksa ile alakalı bir tasarı olmadığını, değişikliğin de şirkete endeksli olmadığını belirterek, amacın her sene ortaya çıkan enerji açığını karşılamak olduğunu söyledi.

Üstel, ülkede enerjideki arz güvenliğinin, ekonominin ve yenilenebilir enerjinin önünün açılmasının tek çıkış yolunun, Türkiye’den getirilecek kabloyla elektrik ve enterkonnekte sistem olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu olağanüstü toplantısında, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın ardından söz alan Başbakan Ünal Üstel, yasa tasarısıyla ilgili görüşmelerde konunun başka taraflara çekilmesinin yanlış olduğunu belirtti. Üstel, hükümet olarak kuruldukları günden beridir Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nu daha ileriye taşımak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Başbakan Üstel, kuruma uzun yıllar yatırım yapılmadığını, ciddi borçları olduğunu, yatırım yapacak, sayaç alımı yapamayacak durumda olduğunu kaydetti. Üstel, elektrik ücretlerinin düşürülmesi yanında borçların düşürülmesi, sayaç alımı, yakıt alımı gibi konularda kurumun önünü açacak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yakıt alımında navlunu da Türkiye Cumhuriyeti’nin üstlendiğini ifade eden Üstel, santrallerin bakımının yapıldığını, her türlü yedek parçanın sağlandığını ancak üretimin yetersiz olduğunu söyledi.

Üstel, her sene enerjide yüzde 5 açık olduğunu, çünkü geçmişten planlama yapılmadan hareket edildiğini, bunda tüm hükümetlerin sorumluluğu olduğunu ifade ederek, bugün kurum düze çıkarılmaya çalışılırken Türkiye Cumhuriyetinin büyük desteği olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, ülkede yeni enerji alternatiflerine geçilmesi gerektiğini, bu çerçevede nasıl Türkiye’den su geldiyse, kabloyla elektriğin de geleceğini ve enerjide arz güvenliğinin sağlanacağını belirtti.

Tek çıkış yolunun bu olduğunu ancak enterkonnekte sisteme geçişin kırmızı çizgileri olduğunu ifade eden Üstel, bu yapılmak istenen değişikliğin, AKSA ile alakalı bir tasarı olmadığını, değişikliğin bir şirkete endeksli olmadığını ve başka şirketin de olabileceğini ifade etti.

“Her sene ortaya çıkan enerji açıklığını nereden karşılayacağız” diyen Üstel, ülkede arz güvenliğinin tek çıkışının enterkonnekte sistem olduğunu, böylece ekonominin de önünün açılacağını kaydetti.

Kabloyla elektriğin ülkeye gelmesi için 5 yıla ihtiyaç olduğundan Kamu İhale Yasası'nı geçirip, ilgili şirketlerle görüşerek enerji açığını kapatmak zorunda olduklarını ifade eden Üstel, güneş enerjisiyle ilgili sistemin dolu olduğunu ve kabloyla elektrik gelince enerjinin önünü açacaklarına inanç belirtti.