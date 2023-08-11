Üstel: "2027 yılına kadar seçim ve bu sene içinde kurultay yok"

2027 yılına kadar ülkede erken seçim olmayacağını, bu sene içinde de Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay yapılmasının düşünülmediğini söyleyen Üstel “Ülke hizmet, istikrar istiyor… Bu doğrultuda çalışmalara daha da hız vereceğiz” dedi

Başbakan Ünal Üstel yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından bugün saat 16.55'te kabul edilen Başbakan Ünal Üstel yeni kabineyi sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan değişikliğe göre 4 bakanlığa yeni isimler getirilirken bir bakanın da görev yeri değişti.

Buna göre İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı Alişan Şan, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler görevinden alınırken, Dursun Oğuz’un ise bakanlığı değişti.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Tatar'la görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, 12 Mayıs 2022’de oluşan kabineyle 15 ay görev yaptıklarını belirterek, görev süreleri içinde hem reformlar, hem büyük projeler gerçekleştirdiklerini, hem de yarım kalan projeleri tamamladıklarını söyledi.

Anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak kabinede bir değişiklik yaptığını ifade eden Başbakan Üstel, UBP’nin Meclis'te 24 milletvekili olduğunu, koalisyon hükümetinde ise 8 bakanlığının bulunduğunu anımsattı.

UBP’nin bütün milletvekillerinin bakanlık yapabilecek birikiminin bulunduğuna işaret eden Başbakan Üstel, kabinelerin değişebileceğini söyledi.

“Günü geldiği zaman kabineler nasıl bugün değişirse, yarın da değişebilir. Bunun geçmişte örnekleri çoktur. Bir dönem içerisinde 3 veya 4 kere kabinede değişiklik olduğu gözlemlenmiştir” şeklinde konuşan Başbakan Üstel, bugün yapılan kabine değişikliğinde 4 yeni bakanın görevlendirildiğini, bir kişinin ise görevinin değiştirildiğini kaydetti.



"Halka hizmete devam edeceğiz…"



Bugüne kadar kendisiyle çalışan bakanlara gösterdikleri performanstan dolayı yürekten teşekkür ettiğini ifade eden Başbakan Üstel, yeni kabineyle halka hizmete devam edeceklerini vurguladı.

Ülkenin hizmet ve istikrar istediğine dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, bu doğrultuda çalışmalarına daha da hız vereceklerini kaydetti.

Yeni kabine değişikliğini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunduğunu, onun da büyük bir nezaket gösterip kabineyi onayladığını aktaran Başbakan Üstel Cumhurbaşkanı Tatar’a yürekten teşekkür ettiğini söyledi.

Yeni kabinenin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Başbakan Üstel, yeni çalışma arkadaşlarına başarılar diledi.

Açıklamalarının ardından soruları da yanıtlayan Başbakan Ünal Üstel, ülkenin zor günlerden geçtiğine, ekonomik sıkıntıların büyük olduğuna işaret ederek, 2027 yılına kadar ülkede erken seçim olmayacağını, bu sene içinde de Ulusal Birlik Partisi’nde kurultay yapılmasının düşünülmediğini söyledi.



“Halka daha iyi hizmet verebilmek, daha büyük projeleri gerçekleştirebilmek için değişiklik yaptık”



Kabine değişikliğinin tarihte ilk kez yapılmadığını yineleyen Başbakan Üstel, “Biz, halka daha iyi hizmet verebilmek, daha büyük projeleri gerçekleştirebilmek için değişiklik yaptık” dedi.

Hasan Taçoy’un UBP Kurultayı'nda başkan adayı olacağını açıkladığı için mi görevinden alındığının sorulması üzerine ise Başbakan Üstel, öyle bir şey olmadığını, görevden sadece Hasan Taçoy’un alınmadığını sözlerine ekledi.

Bugünkü değişiklikle, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti'nde bakanların dağılımı şöyle oldu:

Başbakan Ünal Üstel (UBP); Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu (DP); Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Erhan Arıklı (YDP); Ekonomi ve Enerji Bakanı: Olgun Amcaoğlu (UBP); Maliye Bakanı: Özdemir Berova (UBP); İçişleri Bakanı: Dursun Oğuz (UBP); Dışişleri Bakanı: Tahsin Ertuğruloğlu (UBP- dışarıdan atama); Milli Eğitim Bakanı: Nazım Çavuşoğlu (UBP); Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Hüseyin Çavuş (UBP); Sağlık Bakanı: Hakan Dinçyürek (UBP); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Sadık Gardiyanoğlu (UBP).

Cumhuriyet Meclisi’nde UBP’nin 24, CTP’nin 19, DP’nin 3, YDP’nin 2 milletvekili, 2 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

