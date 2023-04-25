“Ülkenin ihtiyacı ara seçim değil erken seçimdir”

HP lideri Özersay, “Ülkenin ihtiyacı ara seçim değil erken genel seçimdir. Bir milletvekili koltuğu için yapılacak olan seçim bu memleketin hangi sorununu çözecek?” dedi ve HP’nin ara seçime değil erken seçime katılacağını bildirdi

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis’te bir milletvekili için ara seçim yapılması konusunda ivedilik kararı alınması konusunda görüşünün sorulması üzerine katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada “ülkenin ihtiyacı ara seçim değil erken genel seçimdir. Bir milletvekili koltuğu için yapılacak olan seçim bu memleketin hangi sorununu çözecek? Halk iradesi yok sayılarak oluşturulan gayrimeşru bir hükümetin görevde olduğu bu yapıda, devletin bağımsızlığına gölge düşürülen böyle bir ortamda bir milletvekili için seçim yapıldığında ekonominin ya da siyasetin hangi sorununa çözüm bulunmuş olunacak? Kimse kendi kendini kandırmasın, bu ortamda, Halk iradesi ayaklar altına alınarak kurdurulan bir gayrimeşru hükümetle birlikte Meclis’te bu yapının parçası olmayı kabul etmek o milletvekili yeminine de ters olur” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi lideri Özersay hükümet değişimine neden olmayacak, muhalefeti hükümet yapamayacak bir vekil için yapılacak ara seçime katılacak olanların Meclis’te bu gayrimeşruluğa ortak olacaklarına dikkat çekerek “bu türden bir ara seçime aday gösterecek olan siyasi partiler bu hükümetin halk iradesine rağmen kurdurulmuş olması gerçeğini sineye çekmiş, bu gayrimeşruluğa ortak olmuş olacaklar, son bir yıldır başka bir niyetle başka bir strateji izlemiş olmasına rağmen ana muhalefet partisi CTP maalesef tam da bu konuma girmiştir ve Meclis’teki varlığıyla bu gayrimeşruluğu olağanlaştıran bir işlev yerine getirmektedir. İşte bir ara seçim tam da buna hizmet edecektir, son bir yıldır yaşayıp gördüklerimiz, Meclis’te muhalefetin etkisizleştirilmesi, yok sayılması, iktidarsızlaştırılması ortadayken bu ara seçime katılmak bu yaşanan anomaliye ortak olmak anlamı taşıyacaktır.” Dedi.

Özersay erken genel seçim yapılması halinde Halkın Partisi’nin seçime katılacağını ancak Halk iradesinin yok sayıldığı gayrimeşru bir hükümetle Meclis’te iş tutmak için kendi boşalttığı bir milletvekilliği sandalyesine tabi ki Halkın Partisi’nin talip olmayacağını ve bir vekil için yapılacak ara seçime katılmayacağını vurguladı. “Halkın Partisi sine-i millet kararı aldığı zaman kamuoyuna net şekilde duyurduğu gibi ara seçime, yani kendi boşalttığı sandalyeye tabi ki aday değildir ancak yapılacak ilk genel seçimde Halkın Partisi gerçek bir alternatif olarak seçimlerde yer alacaktır” dedi. Özersay “Devletin bağımsızlığına gölge düşürülerek, Halk iradesi yok sayılarak demokratik teamüllere aykırı şekilde kurdurulan bu gayrimeşru hükümete Meclis’te sanki normal bir hükümetmiş gibi sahne kurmayın, figüranlar rollerini oynayabilsin diye orada bu sahnenin kurulmasına ortak olmayın çağrısı yapıp Meclis’ten çekilmiş olan Halkın Partisi’nin kendi boşalttığı bir sandalye için aday olması beklenemez. Biz yapılanlara gözümüzü kapatmadık, parmağımızın arkasına saklanmadık” dedi.

Ana muhalefet partisi CTP’nin “bir yıl sonrası için bir erken seçim tarihi belirleyelim ve bu ara seçim yapılmasın” yönündeki açıklamalarının da hatırlatılması üzerine Kudret Özersay “Allah aşkına paraşütle bu kadar kolay yoldan Başbakanlığa ya da hükümet pozisyonuna gelmiş olanlar sizinle erken seçim pazarlığı yapar mı? Neden yapsın? Ülkenin ihtiyacı CTP’nin bu gayrimeşru hükümetiyle erken seçim tarihi pazarlığı yapması değil, bu hükümetin bir an önce istifaya zorlanması için toplumsal muhalefetin diğer paydaşlarla birlikte örgütlenmesiydi. Oysa CTP Meclis’te kalmayı ve sanki normal bir hükümet varmış gibi muhalefet yapmayı tercih etmiştir. Ve maalesef bu da gayrimeşru hükümetin zamanla kanıksanmasına ve bu şekilde bir hükümet oluşumu ve yetki kullanması normalmiş gibi bir durumun yaratılmasına dolaylı olarak katkı koymuştur” ifadelerini kullandı.

