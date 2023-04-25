Ülke Yine Seçime Kilitlenecek

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın sine-i millet kararı alarak, milletvekilliğinden istifasının ardından yapılacak ara seçim tarihinin 25 Haziran’da yapılmasını kararlaştırdı.
Ara seçimin 25 Haziran’da yapılmasına komitede oy birliğiyle karar verildi.
Ara seçimin 25 Haziran’da yapılması hususu, bugün Meclis Genel Kurulu’nda da ele alındıktan sonra yürürlüğe girecek.
Komite seçim yasaklarının 60 günden 30 güne düşürülmesi önerisini de kabul etti. İki öneri de mecliste onaylandığı takdirde seçim yasakları 27 Mayıs’ta devreye girecek.
Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün toplandı.
Meclis’te alınan oybirliği ile kararı ile Genel Kurul’un dünkü çalışma saati daraltıldı, 2 saat gecikmeyle toplanan birleşim sadece 15 dakika sürdü.
Kısa süren toplantıda, ara seçimin 25 Haziran'da yapılmasıyla ilgili karar önerisine komitede ivedilik alındı. Meclis’in dünkü gündeminde yer alan konular da bugüne ertelendi.
Cumhuriyet Meclisi bugün saat 10.00’da yasama öncelikli olmak üzere yasama ve denetim faaliyetlerini birlikte gerçekleştirecek.
UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ara seçimin yapılması gerektiğini bunun Anayasa’nın amir bir hükmü olduğunu söyleyerek, boşalan sandalye için Meclis’in millete dönmesinin elzem olduğunu belirtti.
Hasipoğlu, yaşanan sürece ve seçimle ilgili yasaya atıfta bulunarak, en uygun tarihin 25 Haziran olduğunu söyleyerek, bu konuda komitenin de gerekli karar üreteceğini kaydetti.
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