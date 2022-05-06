Üç partiden durum değerlendirmesi

UBP, CTP ve HP’nin Genel Başkan ile sekreterleri, yaşanan hükümet krizine ilişkine dün Meclis’te biraraya geldi





Hükümetin istifasının ardından, siyasi gelişmelerle ilgili, CTP-UBP-HP tarafından Meclis’te dün üst düzey bir toplantı yapıldı. Üç partinin başkan ve genel sekreterleri Meclis’te bir araya geldi.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu toplantıya girmeden önce yaptığı kısa açıklamada bu görüşmeyi "gayri resmi bir toplantı" olarak nitelendirdi.

UBP'deki Başkan değişimi söylentilerini de kısaca yorumlayan Hasipoğlu, "Parti başkanımız sadece kurultayda belirlenir, mevcut başkanın istifası durumunda bir değişiklik olabilir ama şu an böyle bir konu gündemde yok" dedi.

Öte yandan saat 13.00 sıralarında sona eren toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin ve ülke demokrasisinin genel durumuyla ilgili, gayrı resmi bir sohbet toplantısı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Görüşmenin UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun daveti üzerine gerçekleştiğini de ifade eden Erhürman, toplantının hükümet kurma görüşmeleri çerçevesinde olmadığının altını çizdi. Erhürman, “Kimse buradan bir Hükümet senaryosu üretmesin” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da toplantı sonrası yaptığı kısa açıklamada 'durum değerlendirmesi' yapıldığını ifade etti. Özersay, 'henüz birşey söylemek için çok erken' dedi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da hükümetin istifasından sonra faklı alternatifleri değerlendirmek üzere, dün, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hasipoğlu, bugün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yapılacak ziyaretten sonra, UBP’nin yetkili kurullarında değerlendirmelere başlayacaklarını kaydetti.



