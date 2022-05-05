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Üç parti başkanı Meclis'te toplantı yaptı

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Üç parti başkanı Meclis'te toplantı yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay bugün öğle saatlerinde bir görüşme yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki toplantıya partilerin genel sekreterleri de katıldı. Toplantı sonrasında Erhürman ve Özersay açıklamalarda bulundu.

ERHÜRMAN

Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bu toplantının hükümet kurma ya da erken seçim konuşmak için yapılmadığını belirtti.

Erhürman, Faiz Sucuoğlu’nun değerlendirme, sohbet toplantısı yapılmasını talep ettiğini, bu nedenle bir araya geldiklerini kaydetti.

Meclis’teki siyasi partilerin görüşme talebine her zaman olumlu yanıt verdiklerini söyleyen Erhürman, “Memleketin genel durumu, özellikle memleket demokrasinin genel durumuyla ilgili bir değerlendirme yaptık” dedi.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, dün siyasi partilerle telefonda diyalog başladığını belirterek, memleketin sorunlarıyla sıkıntılarının konuşulduğunu ve görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Bugün de bu görüşmenin yüz yüze devam ettiğini belirten Özersay, “Bu aşamada söyleyebileceğim başka bir şey yok” dedi.

Siyasi parti temsilcilerinin bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanlığı’na davet edildiğini hatırlatan Kudret Özersay, görüşlerini burada da söyleyeceklerini ifade etti.

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