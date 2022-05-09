UBP’de Ünal Üstel ismi ağır basıyor

UBP Meclis Grubu bugünkü toplantısında yapacağı seçimle Cumhurbaşkanı Tatar’a hükümeti kurma görevini vermesi için seçeceği ismi belirleyecek. Bu isme en yakın Ünal Üstel’in olduğu ifade ediliyor





Ulusal Birlik Partisi için karar zamanı geldi. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun artık hükümet kuramayacağı ve kendisi dışında bir vekilin hükümeti kurmak için görevlendirilmesini uygun gördüğünü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iletmesinin ardından UBP Meclis grubu bugün toplanıp yeni başbakan adayını belirleyecek.

Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun da benimsediği bir süreç doğrultusunda UBP Meclis Grubu’nun bugünkü toplantısında yapacağı seçimle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümeti kurma görevini vermesi için seçeceği ismi belirleyecek.

Faiz Sucuoğlu’nun hükümeti kuramayıp görevi Cumhurbaşkanına iade etmesinin ardından oluşan kaos ortamının çözümü için UBP kulislerinde partideki en deneyimli kişinin süreci toparlaması için görevlendirilmesinden yana bir görüş hakim olduğu belirtiliyor.

UBP parti tabanında İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in hükümeti kurma görevini üstlenebilecek en doğru isim olduğu üzerinde duruluyor.

UBP çevrelerinden edinilen bilgiye göre, hükümeti kurma görevine Ünal Üstel yanında Hasan Taçoy’un da talip olduğu ifade ediliyor.

İki adayın başbakanlığa talip olması durumda yapılacak seçimde Ünal Üstel isminin ağır bastığı öğrenildi.

