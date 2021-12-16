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UBP’de kontenjanlar belirlendi

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UBP’de milletvekili adayları netleşti. Lefkoşa’da Bertan Zaroğlu, Mehmet Çelebioğlu ve Şerife Ünverdi, Mağusa’dan Mehmet Başman ve İrem Uygun Soyşen, Girne’den İzlem Gürçağ ve Ferhat Erişir, İskele’den ise Mesut Genç ve Güzelyurt’tan Hasan Büyükoğlu kontenjan olarak belirlendi

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UBP’de kontenjanlar belirlendi
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Ulusal Birlik Partisi’nde aday belirleme ve sıralama kurultayı sonrasında belirlenen milletvekili adaylarına Başkan kontenjanları da eklendi ve Yüksek Seçim Kurulu’na son liste ulaştırıldı.
23 Ocak tarihinde yapılacak seçimde UBP'nin 50 dayı belirlenmiş oldu.
Kamuoyunda konuşulan tüm kontenjan isimlerinin listede yer alması dikkat çekti.
UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa’da Bertan Zaroğlu, Mehmet Çelebioğlu ve Şerife Ünverdi, Gazimağusa’dan Mehmet Başman ve İrem Uygun Soyşen, Girne’den İzlem Gürçağ ve Ferhat Erişir, İskele’den ise Mesut Genç ve Güzelyurt’tan Hasan Büyükoğlu isimlerini kontenjan olarak belirledi.
Girne Milletvekili İzlem Gürçağ’ın kontenjan olarak atanmış olması dikkat çekti. Gürçağ, aday belirleme ve sıralama yarışına girmemişti. Bu yarışta Milletvekili Önder Sennaroğlu ve Menteş Gündüz yarış dışı kalmıştı.

ESKİ HP’LİLER KONTENJAN ADAYI
Halkın Partisi’nden istifa edip UBP saflarına geçen Hasan Büyükoğlu Güzelyurt’tan, Mesut Genç de kontenjan adayı olarak listede yer buldu.
Kısa süre önce “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçları tahtında aleyhine getirilen 18 davadan suçlu bulunup, 14 bin TL para cezasına çarptırılan eski Çalışma Bakanı Milletvekili Şerife Ünverdi, uzun yılların ardından yeniden siyasete atılarak, Lefkoşa’da 12’inci sıradan kontenjan adayı oldu.
Daha önce UBP’de aday listesinde Ünverdi’nin oğlu Aydın Soyer de yer almıştı. Ancak kesinleşen listede Soyer’in olmaması dikkat çekti.
Bertan Zaroğlu Lefkoşa’dan 6’ıncı sıradan kontenjan adayı olarak açıklandı.
Mesut Genç, İskele’de 3’üncü sıradan, Hasan Büyükoğlu ise Güzelyurt’tan 3’üncü sıradan UBP’de kontenjan adayı oldu.
Listede UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Girne’den 3’üncü sıradan kontenjan adayı oldu.
Öte yandan Ferhat Erişir’in Girne’den 5’inci sıradan kontenjan adayı…
Bununla birlikte Mağusa’dan Mehmet Başman 4’üncü, İrem Uygun Soyşen 7’inci sıradan kontenjan adayı.
 
Zaroğlu: Bir defaya mahsus servet vergisi gelmeli – BRTK
Bertan Zaroğlu    

Şerife Ünverdi hakkında çıkanları cevapladı - Kıbrıs Gazetesi - Kıbrıs Haber, KKTC Son Dakika ve Gündem Haberleri
Şerife Ünverdi     


Mesut Genç
 

Hasan Büyükoğlu


İzlem Gürçağ
 

Ferhat Erişir
 

Mehmet Başman
 

İrem Uygun NPNhaber in sorularını yanıtladı - YouTube

İrem Uygun Soyşen
 
 
UBP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na ulaştırdığı son liste şöyle:
 
 
LEFKOŞA 
1.Faiz Sucuoğlu 
2.Olgun Amcaoğlu 
3.Ahmet Savaşan 
4.Sadık Gardiyanoğlu 
5.Hasan Taçoy 
6.Bertan Zaroğlu  Kontenjan
7.Alişan Şan 
8.Mehmet Çelebioğlu    Kontenjan
9.Savaş Atakan 
10.Zorlu Töre 
11.Özgür Arıkan 
12.Şerife Ünverdi          Kontenjan
13.Havva Dağsever 
14.Fisun Özsun 
15.Nurcan Yardımcı 
16.Özlem Sefer 
 MAĞUSA 
1.Sunat Atun 
2.Dursun Oğuz 
3.Oğuzhan Hasipoğlu 
4.Mehmet Başman        Kontenjan
5.Hakan Dinçyürek 
6.Resmiye Eroğlu Canaltay 
7.İrem Uygun Soyşen   Kontenjan
8.Hüseyin Çavuş 
9.Meryem Boyacı 
10.Gürsel Uzun 
11.Bora Akkuş 
12.Sultan Vural 
13.Elif Abiç 
 GİRNE 
1.Kutlu Evren 
2.Ünal Üstel 
3. İzlem Gürçağ Altuğra         Kontenjan
4.Özdemir Berova 
5.Ferhat Erişir      Kontenjan
6.Türel Özer Öksüzoğlu 
7.Hasan Küçük 
8.Selim Gökbörü 
9.Mehmet Ali Tunçbilek 
10.Zalihe Damdelen 
11.Münevver Çağın 
 GÜZELYURT 
1.Ali Pilli 
2.Ziya Öztürkler 
3.Hasan Büyükoğlu       Kontenjan
 LEFKE 
1.Fırtına Karanfil 
2.Aytaç Çaluda  
 
 
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