UBP’de kontenjanlar belirlendi

UBP’de milletvekili adayları netleşti. Lefkoşa’da Bertan Zaroğlu, Mehmet Çelebioğlu ve Şerife Ünverdi, Mağusa’dan Mehmet Başman ve İrem Uygun Soyşen, Girne’den İzlem Gürçağ ve Ferhat Erişir, İskele’den ise Mesut Genç ve Güzelyurt’tan Hasan Büyükoğlu kontenjan olarak belirlendi
Ulusal Birlik Partisi’nde aday belirleme ve sıralama kurultayı sonrasında belirlenen milletvekili adaylarına Başkan kontenjanları da eklendi ve Yüksek Seçim Kurulu’na son liste ulaştırıldı.
23 Ocak tarihinde yapılacak seçimde UBP'nin 50 dayı belirlenmiş oldu.
Kamuoyunda konuşulan tüm kontenjan isimlerinin listede yer alması dikkat çekti.
UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa’da Bertan Zaroğlu, Mehmet Çelebioğlu ve Şerife Ünverdi, Gazimağusa’dan Mehmet Başman ve İrem Uygun Soyşen, Girne’den İzlem Gürçağ ve Ferhat Erişir, İskele’den ise Mesut Genç ve Güzelyurt’tan Hasan Büyükoğlu isimlerini kontenjan olarak belirledi.
Girne Milletvekili İzlem Gürçağ’ın kontenjan olarak atanmış olması dikkat çekti. Gürçağ, aday belirleme ve sıralama yarışına girmemişti. Bu yarışta Milletvekili Önder Sennaroğlu ve Menteş Gündüz yarış dışı kalmıştı.
ESKİ HP’LİLER KONTENJAN ADAYI
Halkın Partisi’nden istifa edip UBP saflarına geçen Hasan Büyükoğlu Güzelyurt’tan, Mesut Genç de kontenjan adayı olarak listede yer buldu.
Kısa süre önce “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçları tahtında aleyhine getirilen 18 davadan suçlu bulunup, 14 bin TL para cezasına çarptırılan eski Çalışma Bakanı Milletvekili Şerife Ünverdi, uzun yılların ardından yeniden siyasete atılarak, Lefkoşa’da 12’inci sıradan kontenjan adayı oldu.
Daha önce UBP’de aday listesinde Ünverdi’nin oğlu Aydın Soyer de yer almıştı. Ancak kesinleşen listede Soyer’in olmaması dikkat çekti.
Bertan Zaroğlu Lefkoşa’dan 6’ıncı sıradan kontenjan adayı olarak açıklandı.
Mesut Genç, İskele’de 3’üncü sıradan, Hasan Büyükoğlu ise Güzelyurt’tan 3’üncü sıradan UBP’de kontenjan adayı oldu.
Listede UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Girne’den 3’üncü sıradan kontenjan adayı oldu.
Öte yandan Ferhat Erişir’in Girne’den 5’inci sıradan kontenjan adayı…
Bununla birlikte Mağusa’dan Mehmet Başman 4’üncü, İrem Uygun Soyşen 7’inci sıradan kontenjan adayı.
Bertan Zaroğlu
Şerife Ünverdi
Mesut Genç
Hasan Büyükoğlu
İzlem Gürçağ
Ferhat Erişir
Mehmet Başman
İrem Uygun Soyşen
UBP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na ulaştırdığı son liste şöyle:
LEFKOŞA
1.Faiz Sucuoğlu
2.Olgun Amcaoğlu
3.Ahmet Savaşan
4.Sadık Gardiyanoğlu
5.Hasan Taçoy
6.Bertan Zaroğlu Kontenjan
7.Alişan Şan
8.Mehmet Çelebioğlu Kontenjan
9.Savaş Atakan
10.Zorlu Töre
11.Özgür Arıkan
12.Şerife Ünverdi Kontenjan
13.Havva Dağsever
14.Fisun Özsun
15.Nurcan Yardımcı
16.Özlem Sefer
MAĞUSA
1.Sunat Atun
2.Dursun Oğuz
3.Oğuzhan Hasipoğlu
4.Mehmet Başman Kontenjan
5.Hakan Dinçyürek
6.Resmiye Eroğlu Canaltay
7.İrem Uygun Soyşen Kontenjan
8.Hüseyin Çavuş
9.Meryem Boyacı
10.Gürsel Uzun
11.Bora Akkuş
12.Sultan Vural
13.Elif Abiç
GİRNE
1.Kutlu Evren
2.Ünal Üstel
3. İzlem Gürçağ Altuğra Kontenjan
4.Özdemir Berova
5.Ferhat Erişir Kontenjan
6.Türel Özer Öksüzoğlu
7.Hasan Küçük
8.Selim Gökbörü
9.Mehmet Ali Tunçbilek
10.Zalihe Damdelen
11.Münevver Çağın
GÜZELYURT
1.Ali Pilli
2.Ziya Öztürkler
3.Hasan Büyükoğlu Kontenjan
LEFKE
1.Fırtına Karanfil
2.Aytaç Çaluda