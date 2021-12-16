UBP’de kontenjanlar belirlendi

UBP’de milletvekili adayları netleşti. Lefkoşa’da Bertan Zaroğlu, Mehmet Çelebioğlu ve Şerife Ünverdi, Mağusa’dan Mehmet Başman ve İrem Uygun Soyşen, Girne’den İzlem Gürçağ ve Ferhat Erişir, İskele’den ise Mesut Genç ve Güzelyurt’tan Hasan Büyükoğlu kontenjan olarak belirlendi

Ulusal Birlik Partisi’nde aday belirleme ve sıralama kurultayı sonrasında belirlenen milletvekili adaylarına Başkan kontenjanları da eklendi ve Yüksek Seçim Kurulu’na son liste ulaştırıldı.23 Ocak tarihinde yapılacak seçimde UBP'nin 50 dayı belirlenmiş oldu.Kamuoyunda konuşulan tüm kontenjan isimlerinin listede yer alması dikkat çekti.UBP Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Lefkoşa’da Bertan Zaroğlu, Mehmet Çelebioğlu ve Şerife Ünverdi, Gazimağusa’dan Mehmet Başman ve İrem Uygun Soyşen, Girne’den İzlem Gürçağ ve Ferhat Erişir, İskele’den ise Mesut Genç ve Güzelyurt’tan Hasan Büyükoğlu isimlerini kontenjan olarak belirledi.Girne Milletvekili İzlem Gürçağ’ın kontenjan olarak atanmış olması dikkat çekti. Gürçağ, aday belirleme ve sıralama yarışına girmemişti. Bu yarışta Milletvekili Önder Sennaroğlu ve Menteş Gündüz yarış dışı kalmıştı.Halkın Partisi’nden istifa edip UBP saflarına geçen Hasan Büyükoğlu Güzelyurt’tan, Mesut Genç de kontenjan adayı olarak listede yer buldu.Kısa süre önce “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçları tahtında aleyhine getirilen 18 davadan suçlu bulunup, 14 bin TL para cezasına çarptırılan eski Çalışma Bakanı Milletvekili Şerife Ünverdi, uzun yılların ardından yeniden siyasete atılarak, Lefkoşa’da 12’inci sıradan kontenjan adayı oldu.Daha önce UBP’de aday listesinde Ünverdi’nin oğlu Aydın Soyer de yer almıştı. Ancak kesinleşen listede Soyer’in olmaması dikkat çekti.Bertan Zaroğlu Lefkoşa’dan 6’ıncı sıradan kontenjan adayı olarak açıklandı.Mesut Genç, İskele’de 3’üncü sıradan, Hasan Büyükoğlu ise Güzelyurt’tan 3’üncü sıradan UBP’de kontenjan adayı oldu.Listede UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Girne’den 3’üncü sıradan kontenjan adayı oldu.Öte yandan Ferhat Erişir’in Girne’den 5’inci sıradan kontenjan adayı…Bununla birlikte Mağusa’dan Mehmet Başman 4’üncü, İrem Uygun Soyşen 7’inci sıradan kontenjan adayı.Bertan ZaroğluŞerife ÜnverdiMesut GençHasan Büyükoğluİzlem GürçağFerhat ErişirMehmet Başmanİrem Uygun Soyşen1.Faiz Sucuoğlu2.Olgun Amcaoğlu3.Ahmet Savaşan4.Sadık Gardiyanoğlu5.Hasan Taçoy6.Bertan Zaroğlu Kontenjan7.Alişan Şan8.Mehmet Çelebioğlu Kontenjan9.Savaş Atakan10.Zorlu Töre11.Özgür Arıkan12.Şerife Ünverdi Kontenjan13.Havva Dağsever14.Fisun Özsun15.Nurcan Yardımcı16.Özlem Sefer1.Sunat Atun2.Dursun Oğuz3.Oğuzhan Hasipoğlu4.Mehmet Başman Kontenjan5.Hakan Dinçyürek6.Resmiye Eroğlu Canaltay7.İrem Uygun Soyşen Kontenjan8.Hüseyin Çavuş9.Meryem Boyacı10.Gürsel Uzun11.Bora Akkuş12.Sultan Vural13.Elif Abiç1.Kutlu Evren2.Ünal Üstel3. İzlem Gürçağ Altuğra Kontenjan4.Özdemir Berova5.Ferhat Erişir Kontenjan6.Türel Özer Öksüzoğlu7.Hasan Küçük8.Selim Gökbörü9.Mehmet Ali Tunçbilek10.Zalihe Damdelen11.Münevver Çağın1.Ali Pilli2.Ziya Öztürkler3.Hasan Büyükoğlu Kontenjan1.Fırtına Karanfil2.Aytaç Çaluda