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“UBP’de hükümeti kurma görevi başkan dışında bir vekile verilebilir”

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“UBP’de hükümeti kurma görevi başkan dışında bir vekile verilebilir”
 

 
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümeti kurma görevinin UBP’de parti başkanı dışından bir vekile verilip, UBP-DP-YDP hükümeti kurulmasına yönelik kulis çalışmalarının hız kazandığını söyledi.
Böyle bir adımın ülke demokrasisine yeni bir darbe vuracağına dikkat çeken Özersay, devlete dair değerlerin altının daha da oyulmuş olacağına vurgu yaptı.
Özersay’ın paylaşımı şöyle:
“Siyasi partiler demokratik teamüllere aykırı şekilde sırf hükümette olmak için temsil ettikleri iradeyi bir kenara koyarlarsa ve bir duruş sergilemezlerse, orta ve uzun vadede bunun bedeli ağır olur. TEMSİL etmek için aldığınız iradeyi sırf hükümet olmak, sırf bakan olabilmek için TESLİM ederseniz bileceksiniz ki bir sonraki eşikte sıra size gelecektir. Geçmişte bu konularda duruş sergilediğimizde milletvekillerimizin istifa ettirilmesini yaşadık ve bir bedel ödedik ama bize emanet edilen iradeye ihanet etmedik. Evet demokrasilerde çareler tükenmez ama bu cümle demokratik teamüller içerisinde kaldığınız sürece doğrudur…Aksi, eğreti ve temsiliyet problemi olan hükümetler doğurur, çok gitmez, olan Halka ve ülke demokrasisine olur. Üç gün önce hükümeti kurma görevi UBP’de parti başkanı dışından bir vekile verilir ve aynı UBP-DP-YDP hükümeti kurulursa şaşırmam demiştim. Öyle anlaşılıyor ki bu yönde kulis çalışmaları hız kazandı. Demokratik teamüllere aykırı böyle bir yapı ülke demokrasisine yeni bir darbe vuracak, devlete dair değerlerin altı daha da oyulmuş olacaktır.”
 
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