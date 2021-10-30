UBP’de heyecan dorukta

UBP kurultayında üç aday başkanlık için yarışacak. 16 bin 484 üye oy kullanma hakkına sahip. Oy verme işlemi bugün 13.00-21.00, yarın 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak



Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı, bugün ve yarın Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

Genel başkanlık için 3 adayın yarışacağı kurultay, bugün saat 09.00’da başlayacak ve Pazar günü oy sayımının ardından tamamlanacak.

Oy verme işlemi bugün 13.00-21.00, Pazar günü ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak.

UBP üyesi 16 bin 484 kişinin oy kullanabileceği kurultayda, yaklaşık bin yeni üye ise üyeliklerinin üzerinden 6 ay geçmediği için oy kullanamayacak.

TAÇOY, SUCUOĞLU VE TÖRE BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

UBP Tüzüğü’ne göre bir ay önce tamamlanan adaylık başvuru süresinde genel başkanlık için Ersan Saner, Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre başvuru yapmıştı. Ancak Saner’in adaylıktan çekilmesiyle başkanlık için 3 aday yarışacak.

Kurultaya AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katılacak. KKTC’ye gelecek Yıldırım’ı, Ercan Havaalanı’nda UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu karşılayacak.

KURULTAY PROGRAMI…

Nisap yoklamasının genel sekreter tarafından yapılması ile başlayacak kurultay, başkanlık divanının oluşturulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edecek.

UBP Genel Başkanı Ersan Saner’in konuşması, mesajların okunması, konukların konuşması ile sürecek kurultay açılış programı, faaliyet raporu, mali raporun sunulması, genel başkan adaylarının konuşması ile tamamlanacak ve seçimlere geçilecek.

Kurultayda, genel başkanlık seçimi, parti meclisi üyeliği seçimi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu seçimi yapılacak.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, kurultayda, oylamanın Cumartesi günü 13.00-21.00, Pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında olmasının öngörüldüğünü bildirmişti.

Hasipoğlu, genel başkanlık oylarının açık oy isim okuma yöntemiyle duyurulacağını belirtmişti.

Hasipoğlu, Kıbrıs konusu ile ilgili bir kurultay kararının onaya sunulacağını da açıklamıştı.

ANKET “SUCUOĞLU” DEMİŞTİ

Öte yandan kurultaya yönelik “Radar Danışmanlık ve Araştırma Şirketi UBP Kurultay 2021” tarafından yapılan anket sonuçları, Sucuoğlu’nu yarışın favorisi olarak gösteriyor.

HALKIN SESİ’nin önceki gün “İlk turdan biter” başlığıyla manşetten yayınladığı anket, UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner’in adaylıktan çekilmeden önce, 12-18 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. Ankete, 1411 UBP üyesi katılmıştı.

Telefon yoluyla yapılan ankette hata payı “artı ve eksi yüzde 2.5” olarak açıklanmıştı.

Ersan Saner, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre’nin aday olarak gösterildiği ankete göre Faiz Sucuoğlu yüzde 61.48 oyla başkanlık yarışını ilk turdan bitiriyordu.

Ankette Ersan Saner’in oyu yüzde 17.94, Hasan Taçoy’un oyu yüzde 16.23, Zorlu Töre’nin oyu ise yüzde 4.35 olarak gösterilmişti.

Ankete göre Saner, Taçoy ve Töre olmak üzere üç adayın toplam oyları 38.52’de kalıyordu.

