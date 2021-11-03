banner583
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
51 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
43 0
 
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
33 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
34 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
19 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
17 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
30 0
banner661
banner726

UBP Parti Meclisi hükümet kurma çalışmalarını ele alıyor

banner476

UBP Parti Meclisi, UBP 22. Olağan Kurultayı seçimlerinin ardından ilk kez toplandı.  Toplantıda genel değerlendirme yapılacak ve hükümet kurma çalışmaları ele alınacak

banner714
UBP Parti Meclisi hükümet kurma çalışmalarını ele alıyor
banner721

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplandı. 

YDÜ Kütüphanesi Salonunda yer alan UBP Parti Meclisi toplantısı, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında ilk kez yapılıyor. 

UBP Parti Meclisi, UBP 22. Olağan Kurultayı seçimlerinin ardından ilk kez toplandı. 

Toplantıda genel değerlendirme yapılacak ve hükümet kurma çalışmaları ele alınacak. 

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu toplantıda parti meclisine çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 

Sucuoğlu, UBP’nin olağan kurultayını yaptığını ve seçimlerin sonuçlandığını söyledi. Bir kaç itiraz olduğunu ve bunların değerlendirileceğini ifade eden Sucuoğlu, Kurultayda gösterilen olgun tavır, anlayış ve birlik beraberliğe teşekkür etti ve “yeni bir dönem başlıyor” dedi. 

Sucuoğlu, alışılmış dışında radikal kararlarla adımlar atacaklarını, kangreni merhemle tedavi etmeyip kesip atacaklarını söyledi. 

Partide disiplin ve otoritenin hakim olacağını ifade eden Sucuoğlu, hükümet oluşumu sonrası 4-5 ay içinde parti tüzüğünün güncelleneceğini, partiye yakışır herkese eşit yaklaşan, partinin önünü açacak bir tüzük hazırlanacağını ve tüzük kurultayına gidileceğini kaydetti.

Örgütsel yapıya da çok ciddi önem vereceklerini ifade eden Sucuoğlu, tabanın önemine vurgu yaptı, örgütsel yapıya ağırlık verilerek, daha da güçlendirileceklerini ve örgüt başkanlarının ağırlığını artıracaklarını dile getirdi. 

“Biz sağlam duracağız ki ülke de sağlam durabilsin” diyen Sucuoğlu, yoğun bir sürecin kendilerini beklediğini, hedefin erken genel seçimde tek başına iktidara gelmek sonra da yerel seçimlerde başarılı olmak olduğunu söyledi. 

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.