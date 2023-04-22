UBP'nin ara seçimlerdeki adayı belli gibi

Başbakan Üsetel Üstel, Ara seçim için Merkezi Yönetim Kurulu’na 1 aday önereceklerini söyleyerek şu ana kadar bu konuda hiçbir sıkıntı olmadığını ,deneyimli İşadamı Ali Başman’ın önerilerine evet dediğini kaydetti

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel eşi Zerrin Üstel ile ilçe merkezlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Başbakan Üstel, ziyaretleri çerçevesinde partisinin ilçe binalarında, partilileri ve halkla bayramlaştı. Bayramlaşma etkinliğine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre bazı partili bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başbakan Ünal Üstel ilk durağı olan Gazimağusa’da milletvekilliği ara seçimi konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Meclisi’nden bir milletvekilinin ayrıldığını ve Anayasa gereği Haziran ayında bir milletvekili için seçime gidileceğini dile getiren Üstel, seçimin 25 Haziran da gerçekleşeceğini söyledi.

60 günlük seçim yasağı süresinin kısaltılması için yasa çıkarılması yönünde çalışma başlatılacağını söyleyen Üstel, ardından da ara seçim için start verileceğini kaydetti. Başbakan ve Genel Başkanı Ünal Üstel ile heyetinin ikinci durağı İskele ilçesi oldu. Üstel burada Türkiye ile imzalanan mali işbirliği protokolünü ve enerji politikaları konusunda mesajlare verdi. “Enerjide de dev bir adım atıyoruz” diyen Başkanan Üstel, anavatan Türkiye’nin katkıları ile kablo ile elektrik gelmesi için startın verildiğini ve çalışmalara başlandığını belirtti. Söz konusu sistem ile güneş enerjisinden daha fazla yararlanılacağını ve elektrik maliyetlerinin de düşeceğini aktaran Başbakan Üstel, güneş enerji sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ileride aynı kablo ile Türkiye’ye elektrik enerjisi satılabileceğini belirtti. Üstel ve beraberindeki heyet Girne de de partilileri ve halkla bayramlaştı. Başbakan ve Genel Başkanı Ünal Üstel, Girne’de partisinin ara seçimdeki adayı konusuna açıklık getirdi.

Haziran’da yapılacak olan ara seçimde milletvekili sayısını 25’e çıkarmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Üstel, partililerden ara seçim için birlik beraberlik içinde çalışmalarını istedi. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü, Merkez yönetim Kurulu toplantısında ara seçim ve aday belirleme konusunun ele alınacağını dile getiren Üstel, Merkezi Yönetim Kurulu’na 1 aday önereceklerini söyledi. Şu ana kadar bu konuda hiçbir sıkıntı olmadığını ,deneyimli İşadamı, Ali Başman’ın önerilerine evet dediğini kaydeden Üstel, “Bunu yetkili organlarla toplantı yaptıktan sonra, yetkili organlardan da bu kararı çıkarıp kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu. Başbakan, Genel Başkanı Üstel ve heyeti ilçe merkezlerine gerçekleştirdiği bayram ziyaretleri çerçevesinde Lefke ve Güzelyurt’ta da partilileri ve vatandaşlarla biraraya geldi.

