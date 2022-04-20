UBP MYK'sından Sucuoğlu’na tam destek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genişletilmiş Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı; toplantıya katılan bakanlar, milletvekilleri ve ilçe başkanları da katıldı. Toplatıya katılanlar Başbakan Faiz Sucuoğlu’na tam destek verdi.

Yapılan yazılı açıklamada “Başbakanın vizyonuna uyum sağlama konusunda zorlanan arkadaşımızın görevden alınması iradesine tam destek verilmiştir. Cumhurbaşkanlığına sunulan iradenin ivedi bir şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz.” denildi.

Gün içerisinde, Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden alarak kabinede değişiklik önerisine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan bir yanıt gelmemesi üzerine, UBP-YDP-DP hükümetinin istifasını sunduğunu aktaran Başbakan Sucuoğlu, hükümet ortaklarıyla aynı fikirde olduklarını, her iki kararın geri alınmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

Başbakan Sucuoğlu’nun başkanlığındaki genişletilmiş MYK toplantısına, MYK üyeleri, bazı bakanlar, vekiller ve ilçe başkanları katılırken, toplantının yapıldığı UBP merkez binası önünde yoğun kalabalık dikkat çekti; partililer Sucuoğlu’na slogan ve alkışla destek verdi.

Saat 22.40’ta başlayan ve yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından, Başbakan Faiz Sucuoğlu ve Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu açıklamalarda bulundu.

SUCUOĞLU: “DİSİPLİN OLMAZSA, PARTİNİN ZARAR GÖRECEĞİ GERÇEKTİR”

Başbakan Sucuoğlu, yaptığı açıklamada, verilen karara büyük destek geldiğini ve bunun kalabalıktan belli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı’nın kararını beklediklerini, bu karara saygı duyacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararının ardından, yeniden bir değerlendirme yapılacağını ve usulüne uygun bir süreç izleyeceklerini bildirdi.

Sucuoğlu, “UBP bir bütündür ufak tefek zaman zaman anlaşmazlıklar olabilir ancak bu öteleştirme ya da yok sayma değildir. Ancak disiplin şarttır. Disiplin olmazsa, otorite olmazsa, partinin zarar göreceği bir gerçektir. Dolayısıyla ciddi boyutta zarar verecek hatalar yapan arkadaşlarımız uyarılır” dedi.

“Partide bir eksiğin olması, bir yaprağın bile düşmesi bizi üzer. UBP ağacının her bir yaprağı bizim için çok önemlidir ancak yaprağın başka yapraklara ya da ağaca zarar vermesine asla izin vermeyiz” ifadelerini kullanan Sucuoğlu, bugün yaşananlar hakkında şu bilgileri aktardı:

“Bugün saat 11.00 gibi diğer koalisyon ortaklarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik ve kararımızı yazılı olarak tebliğ ettik. Saat 16.00 ile 16.30’a kadar cevap alamayınca, ikinci kararımızı kendisine yine aynı şekilde ilettik.”

“UBP, SON 40 YILIN EN ZOR GÜNLERİNDE ELİNİ TAŞININ ALTINA KOYAN BİR PARTİDİR”

Sucuoğlu, alınan kararların görevden kaçma olarak algılanmaması gerektiğini de kaydederek, “UBP, en zor dönemde erken seçimde başarısı ve son 40 yılın en zor ekonomik koşullarda korkmadan elinin taşının altına koyan partidir. Görevden kaçmaz. Dik durur, prensipleri vardır. Bu parti, bize baba ve dedelerimizin emanetidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın hükümetin istifasını kabul etmesi durumunda, Sucuoğlu’nun nasıl bir yol izleyeceği sorusu üzerine de, Sucuoğlu, parti başkanlığına yüzde 60 oyla gelen, yani son 30 yılın en güçlü oyuyla gelen kişi olduğuna dikkat çekerek, amaçlarının hizmet vermek olduğunu ifade etti. İstifa halinde, yeni bir hükümet kurabilme olasılığını da ilerideki süreçte değerlendireceklerini kaydetti.

Sucuoğlu, sürece Ankara’nın müdahalesi olduğu iddialarına da tepki göstererek, “Ankara’yı bu tip konulara karıştırmayalım. Böyle bir şey yok” dedi.

“EKONOMİK PROTOKOL, BİR İKİ GÜN İÇERİSİNDE PAYLAŞILACAK”

Ekonomik Protokol’ün son durumu hakkında bilgi de aktaran Sucuoğlu, protokolü paylaşmada gecikilmesinin sebebinin, metinde yer alan bakanlıklar arasında görev dağılımında bazı kaymalar olduğunu, muhalefetin tepkisini çekmemek adına düzeltilmiş halini paylaşacaklarını bildirdi.

GENEL SEKRETER HASİPOĞLU: “CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNDUĞUMUZ İRADENİN İVEDİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ise toplantıda oybirliğiyle alınan yazılı kararı okudu. Kararda, Genel Başkan ve Başbakan Sucuoğlu’na oybirliğiyle tam destek verildiği belirtilerek, Sucuoğlu önderliğinde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınması konusunda da Başbakan Sucuoğlu’na destek beyan edildi.

Açıklamada, partililerin desteğiyle Sucuoğlu’nun yüzde 60 oyla genel başkan seçildiği, 24 milletvekiliyle genel seçimden zaferle çıkıldığı ve hükümeti kurduğuı anımsatılarak, “Başkanımızın vizyonuna uyum sağlamakta zorlanan arkadaşımızın görevden alınması iradesine tam destek verilmiştir. Cumhurbaşkanlığına sunulan iradenin de ivedi bir şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz” denildi.