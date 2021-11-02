UBP'lilerin 2.ci ziyareti TDP'ye

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birliği Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Halkın Partisi’nin (HP) ardından Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret etti.
Sucuoğlu’nun TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile görüşmesi 17.00 sıralarında başladı.
Görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile TDP Milletvekili Zeki Çeler, TDP MYK üyeleri Doğa Yalçın ve Evrim Benzetsel yer aldı.
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