"UBP Kurultayı nedeniyle ülkenin geleceğinden de çalındı"

“UBP kurultayı dolayısıyla ülkeye kaybettirilmiş olan zamanın, yaşatılmış kötü emsallerin, sadece bugünü değil geleceği de çaldığını” ifade eden Erhürman, “Bu yara, kısa sürede kapatılabilecek bir yara değil” dedi.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı nedeniyle “ülkenin zaman kaybettiğini, ülkenin geleceğinden de çalındığını” savundu.

Tufan Erhürman, “Bir partinin kurultayının, ülke gündeminde bu kadar belirleyici olmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini” de belirtti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Erhürman, konuk olarak katıldığı Gıynık Web TV’de Ahmet Vamık’ın programında, ülke gündemindeki konulara ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Tufan Erhürman, geçten süreçte ülkede seçim yapılması gerekirken Anayasa’nın ihlal edilerek seçimin pas geçildiğini savunarak, “Her şey UBP kurultayına yönelik hesaplar üzerinden bu topluma yaşatıldı” diye konuştu.

“YAPILMASI GEREKEN ERKEN SEÇİME GİTMEKTİ”

“UBP kurultayının bitmesi, ülkedeki yoksulluğa çare bulunması anlamında çok da fazla bir anlam ifade etmiyor” diyen Erhürman, UBP kurultayında adayların, ülkenin temel sorunlarına dair herhangi bir proje sunulmadığını kaydetti.

Ülkenin sorunlarına dair bir şeylerin de tartışılmasını beklediklerini vurgulayan Erhürman, UBP kurultayını kazanan Faiz Sucuoğlu’nu da tebrik etti.

Geçen dönemde CTP’nin önerisinin Meclis’teki tüm siyasi partilerin içerisinde yer alacağı teknokrat bir hükümet olduğunu hatırlatan Erhürman, “O dönem yapılması gereken, bir an önce erken seçime gitmekti” dedi. Şu an ortada belirsizlik olduğunu belirten Erhürman, “Dr. Faiz Sucuoğlu turlara başladığında, ne söyleyeceğini göreceğiz. Biz parti yetkili organlarında kendi görüşümüzü oluşturacağız” diye konuştu.

“SADECE BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ DE ÇALDILAR”

“UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun hangi önerilerle geleceğini göreceğiz” diyen Erhürman, “Bugüne kadar kurultay hesaplarının, memlekette yapılması gereken hesapların önüne geçtiğini” savundu.

“UBP kurultayı dolayısıyla ülkeye kaybettirilmiş olan zamanın, yaşatılmış kötü emsallerin, sadece bugünü değil geleceği de çaldığını” ifade eden Erhürman, “Bu yara, kısa sürede kapatılabilecek bir yara değil” dedi.

Ülkede alım gücünün her geçen gün azaldığına işaret eden Erhürman, özel sektör çalışanları için de zorluğun ortada olduğunu belirtti. “Üretici gübre alabilecek mi? Hayvancı, hayvancılığa devam edebilecek mi? Halk bunun derdinde” diye konuşan Erhürman, CTP olarak uzun süredir kendi ayakları üzerinde duran ekonomi paneller düzenlediklerini ve kalkınma eylem planı hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetti.

“KALKINMA EYLEM PLANINA İHTİYAÇ VAR”

Erhürman, geleceğe dair planlama yapılması gerektiğinin önemine işaret ederek, kalkınma eylem planına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ana muhalefet olarak saldırganlık ve üslup bozukluğu gibi bir tercihlerinin hiçbir zaman olmadığını belirten Erhürman, meselenin artık memleketin geleceği olduğunu vurguladı. Erhürman, “Bugün hayvanlarını yediremediği için küçükbaş hayvancılıktan vazgeçtiğinde hayvancılar, hem bugün hem de gelecek zarar görüyor” dedi. Üreterek var olmanın önemine işaret eden Erhürman, geçen dönemde Türkiye’den savunma harcamalarının bile sadece yüzde 47’sinin geldiğini söyledi.

“SİL BAŞTAN BAŞLAMAK GEREKİR”

“Kıbrıs Türk halkının hak ettiği siyaset tarzının bu şekilde olmadığını” ifade eden Erhürman, TC ile ilişkileri sağlıklı hale getiren bir protokol düzeninin de olmadığını ileri sürdü.

“İçinde bulunduğumuz süreçte Kıbrıs Türk halkının varlığı da tartışmalı hale geldi” diyen Erhürman, “Bu böyle gitmez. O yüzden sil baştan başlamak gerekiyor. Bugüne kadarki düzen bizi yanlış bir noktaya götürüyor” dedi.

“Kıbrıs Türk halkının özgüveninin de zedelendiğini” belirten Erhürman, şöyle konuştu:

“Bu halk, en zor koşullarda varoluş mücadelesi verdi. Ekonomik konularda da varoluş mücadelesi verebilir. Kıbrıslı Türkler bireysel olarak birçok başarı hikayesi yazıyor. Bu başarı hikayeleri toplumsal olarak da yazılabilir. Kıbrıs Türk halkı, doğru planlamaların yapılması durumunda üretebilir. Asıl mesele, siyaseti ‘bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için’ yapabilmektir.”