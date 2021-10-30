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UBP Kurultayı'nda oy kullanma işlemi sürüyor

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UBP Kurultayı'nda oy kullanma işlemi sürüyor
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UBP’nin 22’nci Olağan Kurultay’ında saat 17.20 itibarıyla toplam 2 bin 223 kişinin oy kullandığı açıklandı.
Toplam oy kullanma oranı ise yüzde 13,49’a ulaştı.

Öte yandan kurultayda 16 bin 483 kişinin oy kullanması bekleniyor. 
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