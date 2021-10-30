UBP Kurultayı'nda oy kullanma işlemi sürüyor

UBP’nin 22’nci Olağan Kurultay’ında saat 17.20 itibarıyla toplam 2 bin 223 kişinin oy kullandığı açıklandı.Toplam oy kullanma oranı ise yüzde 13,49’a ulaştı.Öte yandan kurultayda 16 bin 483 kişinin oy kullanması bekleniyor.