UBP ile HP erken seçim hükümetinde uzlaştı

Faiz Sucuoğlu, alternatif hükümet modelleri görüştükleri HP ile bir erken seçim hükümeti kurulması konusunda hem fikir olduklarını söyledi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bu akşam veya en geç yarın sabah hem kurulacak hükümet modelinin, hem de seçim tarihinin aşağı yukarı netleşeceğini belirtti.

Sucuoğlu, UBP Meclis Grubu’nu yarın toplantıya çağırdığını ancak bu akşam saat 20.30 gibi, partilerle gerçekleştireceği görüşmeler sonrasında kendi içlerinde bir değerlendirme yapacaklarını söyledi.

Faiz Sucuoğlu, hükümet kurma görevini aldıktan sonra partilere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Halkın Partisi’ni ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Sucuoğlu ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay, görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Sucuoğlu’nu kurultayda aldığı başarıdan dolayı kutladıklarını belirtti.

Verimli geçen toplantıda, kısa süre içinde bir seçim hükümeti kurulması konusunda görüş birliğine varıldığını söyleyen Özersay, kurultay sonrasında kamuoyunda konuşulan farklı hükümet modellerinin bugünkü toplantıda ele alınıp, değerlendirildiğini kaydetti.

Özersay, bazılarında HP’nin yer aldığı tüm hükümet modellerinin toplantıda değerlendirildiğini ve HP’nin, kurulacak seçim hükümetinin toplumsal mutabakat hükümeti olmasını önerdiğini belirtti.

Geniş tabanlı yani mecliste temsil edilen partilerin çoğunluğunun oluşturacağı geniş tabanlı bir hükümet modelinden yana olduklarını ve bunu önerdiklerini vurgulayan Özersay, “Murat ettiğimiz şey, memleketin bir an önce erken seçime gitmesi ve politik iradenin yenilenmesidir” dedi.

Özersay, erken seçim tarihi belirlenirken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) da gerekli hazırlığı yapabileceği zamanın da göz önünde bulundurulması gereğine işaret ederek, sağlıklı zeminde seçime gidilmesinin önemine vurgu yaptı.

SUCUOĞLU

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP ile başlattıkları görüşmeleri partilerle görüşmelerini bugün tamamlayacaklarını belirtti.

Bugün yapacakları ziyaretler sonunda belirli bir şekillenme olacağına inandığını kaydeden Sucuoğlu, görüşmeleri tamamladıktan sonra bu akşam veya en geç yarın sabah bazı şeylerin netleşeceğini söyledi.

Sucuoğlu, “Hem kurulacak hükümet modeli, hem de seçim tarihi aşağı yukarı netleşir diye düşünüyoruz. Bunların netleşmesinin ardından pazartesi mecliste gereken adımların atılabileceğine inanıyoruz” dedi.

UBP Meclis Grubu’nu yarın toplantıya çağırdığını ancak bu akşam saat 20.30 gibi, tüm partilerle gerçekleştireceği görüşmeler sonrasında kendi içlerinde bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

“ERKEN SEÇİM HÜKÜMETİ KONUSUNDA HEM FİKİRİZ"

Faiz Sucuoğlu, alternatif hükümet modelleri görüştükleri HP ile bir erken seçim hükümeti kurulması konusunda hem fikir olduklarını söyledi.

Sucuoğlu, bir süredir nisap sorunu yaşanan meclisin toplanamadığına işaret ederek, hızlı bir şekilde erken seçim kararı almak gerektiğini belirtti.

Faiz Sucuoğlu, seçim kararının ardından seçim yasakları başlayacağından mecliste bekleyen yasa tasarılarının hızlıca geçirilmesi konusunda da HP ile bir fikir birliğine vardıklarını kaydetti. Sucuoğlu, “Memleketin vakit kaybetmeye zamanı yok” dedi.

Sucuoğlu, bir soru üzerine, teknokrat hükümetine de sıcak bakmadıklarını söyledi.