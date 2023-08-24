"UBP'de demokratik ortam ortadan kaldırıldı"

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “UBP’de demokratik ortamın ortadan kaldırıldığını” söyledi ve kurultay tarihinin parti meclisi tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, “UBP’de demokratik ortamın ortadan kaldırıldığını” savunarak, kurultay tarihinin parti meclisi tarafından belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bir soru üzerine, kendisinin genel başkanlığa aday olma kararı bulunduğunu ancak henüz kurultay kararı alınmadığına işaret eden Taçoy, “kurultay kararı alınması gerekir. Benim tüzüğümün 21. maddesi açık ve nettir. Kurultay iki yılda bir yapılmalıdır. Kurultay parti meclisinin alacağı kararla yapılır. Yani iki yıl genel başkanı korur. Parti anayasamız olan tüzüğümüz yenilenen kurultaydan sonra, bu parti iki yıl seçime gidemez demektedir. Tüzüğümüz, genel başkana ben seni iki yıl koruyorum, olağan genel kurul iki yılda bir yapılır demektedir. Bunun zamanının ve yerinin kararını parti meclisi verir. Top parti meclisindedir. Yani, 31 Ekim tarihinden sonra kurultayı yapabilirsiniz” dedi.

Siyasi partiler yasasının “en fazla 3 yıl orada oturabilirsin” dediğini, “kurultayı 3 yılda bir yapabilirsin” demediğini vurgulayan Taçoy, iki yıllık sürenin tamamlanmasının ardından, en alttan en üste, genel başkana kadar tüm örgüt ve makamların güven tazelemesi veya yenilenmesinin tüzük gereği olduğunu hatırlattı.

Taçoy, UBP’de herkesin genel başkan olmayı düşünmeye ve aday olmaya hakkı olduğunu ifade ederek, ancak ilk olarak bir kurultay tarihinin mutlaka belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

“Kurultayı 2024 Kasımında yaparım demekle olmaz” şeklinde konuşan Taçoy, “bu kararın muhatabı bir kişi değildir, bu iş parti meclisinin görevidir. Kurultay tarihini belirleme yetkisi genel başkana verilmez. Bu iş parti meclisine verilir. Parti meclisi de çıkar ve der ki, 2023’te yapılsın ya da 2024 Şubat ayında yapılsın. Parti meclisi ne karar alırsa o tarih geçerlidir” dedi.

UBP Genel Başkanı Üstel’in, “Kurultay 2024 Kasımında olacak” sözlerinin anımsatılması üzerine “ben buna baskı yöntemiyle idare derim” ifadesini kullanan Taçoy, son sözü söyleme yetkisinin sadece parti meclisinde olduğunu yineledi.

Hasan Taçoy, soru üzerine, parti meclisi üyeleriyle bu konuyu görüştüğünü ancak onların kararını kendisinin açıklamasının doğru olmayacağını söyledi.

Bir başka soru üzerine, kabine değişikliği sonrasında da Başbakan Üstel’le bir kaç kez görüştüğünü dile getiren Taçoy, “benim bir partilim, arkadaşım ve dostumdur. Bir yanlışı varsa yüzüne de söylerim. Arkasından konuşmam. Bugüne kadar hiç kimsenin arkasından konuşmadım, onun da konuşmam. Benim saygı duyduğum bir kişi beni görevlendirdi, bakan yaptı, sonra da görevden aldı. Görev verme de görevden alma da bir başbakanın hakkıdır. Ama benim de, partiye sahip çıkmak gibi, savunmam gereken bazı gerçekler vardır. Bu partiye sahip çıkılması lazım. Ben bunu söylemekteyim” dedi.

“Bir kırgınlık var mı” sorusuna “bende öyle bir şey olmaz” yanıtını veren Taçoy, “UBP’de çok şeyler yaşadım. Abi olarak gelip de devam etmeyeceğini söyleyen pazarlıklar da yaptık. Olağan genel kurulda kim aday olup da kazanırsa başımın üzerinde yeri var. Ancak şu an UBP’de demokratik ortam ortadan kaldırılmıştır” diye konuştu.

