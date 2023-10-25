Türkiye’ye alınmayan vatandaşlarla ilgili araştırma önergesine ret

CTP ve iki bağımsız milletvekilinin Türkiye’ye alınmayan Kıbrıslı Türklerle ilgili Meclis’e sunduğu araştırma komitesi kurulması önerisi; oy çokluğuyla reddedildi. Araştırma önerisinin imza sahibi CTP Milletvekili Sami Özuslu “Bu Meclisin, bu sorunu çözme zorunluluğu var. Bu iş AİHM’e kadar gidecek” dedi

Meclis Genel Kurulu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) grubuna bağlı bazı milletvekilleri, Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ve Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars'ın birlikte sundukları bazı KKTC Yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyetine girişine izin verilmemesinin nedenlerinin ve bu sorunun çözüm yollarının araştırılması ile ilgili Meclis araştırması açılması önergesi oyçokluğuyla reddedildi.

Oylama öncesi konuşan Başbakan Ünal Üstel, “Hükümet olarak bu işin soruşturmasını üzerimize alıyoruz, hükümet olarak bir girişim yapacağız” dedi.

Bugüne kadar 12 Kıbrıslı Türk, G – 82 ve N – 82 tahdit kodları gerekçe gösterilerek Türkiye’ye alınmadı.

Bazı KKTC yurttaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmemesinin nedenleri ve çözüm yollarının araştırılmasıyla ilgili Meclis araştırması açılması” önerisinin imza sahibi olan CTP Milletvekili Sami Özuslu, Türkiye’ye girişi engellenen bazı Kıbrıslı Türklerin isimlerini sayarak, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Bu sürecin bir ambargo, bir izolasyon olduğunu ifade eden Özuslu, “Hani biz dünyaya açılacaktık?” diye sordu.

Lefkoşa’daki TC Elçiliği’nin neden Kıbrıslı Türklere yardımcı olmadığını sorgulayan Özuslu, “Başvuranlara cevap bile verilmedi. Bu Meclisin, bu sorunu çözme zorunluluğu var. İlgili bakanlıklar kıllarını bile kıpırdatmadılar. Kendi yurttaşına sahip çıkamayan bir kadro olarak karşımızda duruyorsunuz. Gelin, bu araştırma komitesini kuralım ve yürütmenin halletmesi gereken bu konuyu gidelim, iki ülkenin parlamentoları vasıtasıyla Türkiye’nin gündemine getirelim. Eminim ki orada da bir bilgi eksikliği, bir yanlış uygulama vardır” dedi.

Yurttaşların N-82 ve G-82 kodlarıyla Türkiye’ye alınmadığını anımsatan Özuslu, “Orada çok sayıda insan hakkı ihlali var. Bunu tespit edip yola koyulalım. Hep birlikte gidelim, tüm partilerin temsiliyetiyle gidip bu konuyu çözelim” ifadelerini kullandı.

“Bu iş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gidecek. Çünkü burada seyahat özgürlüğünün engellenmesi var” diyen Özuslu, “Türkiye’nin bir daha mahkum edilip, tazminat ödemesini ister misiniz?” sorusunu sordu.

TC Elçisinin de değiştiğini belirten Özuslu, “Metin Bey’e bu olup biteni sormak yok mu? Eminim ki herhangi bir sendikacı veya gazeteci güneye geçerken, ABD’ye giremese, Yunanistan’a sokulmasa, en büyük sesi siz çıkaracaksınız. Kimin yaptığı değil önemli olan… Önemli olan fiilin hukuka uygun olup olmadığıdır” dedi. Özuslu, son olarak Hükümete, bu önergeye destek vermesi çağrısında bulundu.

