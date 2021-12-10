“Türkiye’den para yağıyor gibi yalanlara sarılmayın”

CTP lideri Erhürman, dörtlü koalisyon döneminde, Türkiye’den reel sektöre 108 milyon TL, maliyeye de 40 milyon TL ödeme yapıldığını, Tatar döneminde ise reel sektöre sadece 17 milyon TL aktarıldığını belirtti





Muhalefetin hükümet icraatlarına ilişkin sert eleştirileri ile Meclis Genel Kurulu’nda dün başlayan gerginlik sözlü tartışmaya yol açtı.

Karşılıklı atışmaların yaşandığı Genel Kurul’da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasını bitirmeden Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu oturuma ara verdi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerine Türkiye’den yağmur gibi para yağıyor gibi yalanlara sarılmayın” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman konuşmasında, Türkiye’den hibe olarak gelen savunma harcamalarının dahi gelmediğine dikkat çekerken, Kasım ayına ilişkin maliye gelir-gider tablosunda, yerel bütçeden savunma harcamalarına 116 milyon TL ödendiğini vurguladı.

Erhürman, kanser hastalarının, diyaliz hastalarının ilaç bulamadığı bu dönemde, hükümetin savunma harcamaları için yerel bütçeden 116 milyon TL’lik ödeme yapığını anlatan Erhürman, yalanlarla, manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla bu memleketin yönetilemeyeceğine işaret etti.

Dörtlü koalisyon döneminde, savunma harcamaları için 334 milyon TL’lik ödeme yaptıklarını hatırlatan Erhürman, daha sonraki dönemin Başbakanı Ersin Tatar’ın, “Siz protokolü imzalayamadınız diye bu parayı ödüyorsunuz” dediğini fakat UBP hükümetleri tarafından da bu ödemenin yapıldığını hatırlattı.

Erhürman, dörtlü koalisyon döneminde, Türkiye’den reel sektöre 108 milyon TL, maliyeye de 40 milyon TL ödeme yapıldığını, Tatar döneminde ise reel sektöre sadece 17 milyon TL aktarıldığını belirtti.

UBP’li yetkililerin yalanların sadece Meclis’te değil, kahvehanelerde de söylendiğinin altını çizen Erhürman, “Kahvelerde, ‘Türkiye’den yağmur gibi para yağıyor gibi yalanlara sarılmayın” diye konuştu.

Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un KIB-TEK’in zarara uğratıldığı şeklindeki açıklamaları hakkında da yorum yaparken, “Başbakan UBP’den, bakanların çoğunluğu UBP’den, Sayın Sunat Atun ve Sayın Sucuoğlu ise kendisinden önceki UBP hükümetlerini eleştiriyor” dedi.

