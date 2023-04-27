Türkiye’deki seçimler için KKTC’de oy verme işlemi başladı

Lefkoşa ve Gazimağusa’da kurulan sandıklarda 9 Mayıs’a kadar 13 gün boyunca oy kullanılabilecek. Güzelyurt’ta oy verme işlemi 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC'de oy verme işlemi Lefkoşa ve Gazimağusa'da 9 Mayıs’a kadar devam edecek.

Güzelyurt’ta oy verme işlemi 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs’ta

Üçüncü merkez olan Güzelyurt’ta ise oy verme işlemi toplam 3 gün olmak üzere 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’ndaki oy kullanma saatleri 09.00-18.00 arasında olacak.

Güzelyurt’ta mobil konsolosluk hizmeti vereceklerini kaydeden Feyzioğlu, Lefkoşa ve Gazimağusa’da ise konsoloslukların oy verme işlemi devam ettiği sürece açık olacağını söylemiş ve eksik belgesi olan seçmenlerin tamamlamalarının mümkün olduğuna vurgu yapmıştı.

Çifte vatandaşların da oy kullanabileceğine dikkat çeken Feyzioğlu, yurtdışı seçmen kütüğünde adı yer alan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının rahatlıkla oyunu kullanacağını dile getirmişti.

Türkiye’de 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) oy verme işlemi bugün başladı.Güzelyurt’ta ise oy verme işlemi 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılabilecek.Seçmenler, 16'sı Lefkoşa, 7'si Gazimağusa ve 3'ü Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 26 sandıktan herhangi birinde oy kullanabilecek.Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa’da ise Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda kurulan sandıklarda bugünden itibaren 9 Mayıs’a kadar 09.00-21.00 saatleri arasında oy verme işlemi yapılabilecek.Seçmenler, polis tarafından güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alınıyor.Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu dün yaptığı açıklamaya göre, oy kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları tarafından verilmiş resmi kimlik belgeleri gerekiyor.Eski nüfus cüzdanlarının kullanılmasının da mümkün olduğunu dile getiren Feyzioğlu, “Yeter ki fotoğrafı olsun ve TC kimlik numarası üzerinde yazsın” ifadelerini kullanmıştı.