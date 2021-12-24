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Tünelin sonunda güneş var”

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Başbakan Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini söyleyerek “Bazı arkadaşlar tünelin sonunda ışık görmediğini söylüyor, ama tünelin sonunda aydınlık var” dedi

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Tünelin sonunda güneş var”
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, BRT’de değerlendirmelerde bulundu.
Ciddi bir ekonomik krizden geçildiğine dikkat çeken Sucuoğlu, ekonomide yüzde 16’lik bir daralma yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve önümüzdeki günlerde Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini  ifade etti.
Türkiye’de bütçenin geçtiğini anımsatan Başbakan Sucuoğlu, ziyarette ana gündem maddesinin ekonomi olacağını ifade ederek, “Bazı arkadaşlar tünelin sonunda ışık görmediğini söylüyor, ama bence tünelin sonunda güneş var, aydınlık var yeter ki kararlı bir duruş sergileyelim, radikal açılımlar yapalım. Bunun için de kararlı bir hükümetin oluşması gerekiyor” dedi.
Konuşmasında  “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde  kendi ayakları üzerinde duran bir yapı yaratılmak zorundadır” ifadelerini de kullanan Başbakan Sucuoğlu,  “biz bu durumu ya değiştireceğiz ya değiştireceğiz. Sözle lafazanlıkla bir yere varılmadığını gördük biz UBP olarak değişime ışık tutacağız” şeklinde konuştu.
 
 
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