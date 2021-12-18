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“Tüm adaylarımızın gailesi ülkeleri ve gençler”

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“Tüm adaylarımızın gailesi ülkeleri ve gençler”
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DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu: “Tüm adaylarımızın gailesi ülkeleri ve gençler”
 
Demokrat Parti (DP), 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.
Yüksek Seçim Kurulu’na DP adayları ile birlikte yürüyerek gelen DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 50 milletvekili adayının tümünün gailesinin ülkeleri ve gençler olduğunu vurguladı.
Halkın vereceği destek konusunda hiçbir endişesi olmadığını ifade eden Ataoğlu, DP’nin 23 Ocak sonrasında hedeflediği yolu yürümeye devam edeceğini söyledi.
 
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