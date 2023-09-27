Töre: Umarım halkın beklentilerine yanıt veren yasalar çıkar

Meclis Başkanı Töre “Komiteler yaz boyu çalışmayı sürdürdü. Meclis 3 kez olağanüstü toplandı. Sanki yaz boyu vekiller tatilde ya da deniz kenarındaydı gibi bir durum söz konusu değil. Umarım halkın beklentilerine yanıt veren yasalar çıkar, yargı sisteminin beklediği yasalar görüşülür"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis’te yeni dönemde halkın beklentilerine yanıt veren ve yargı sisteminin beklediği yasaların görüşülmesi umudunu ifade etti.

Yeni yasama yılı 2 Ekim Pazartesi başlıyor. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yeni yasama yılı öncesi TAK muhabirinin sorularını yanıtladı, yeni dönemin ülke için hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Geçmiş dönem gündemde olan 72 tasarının 26'sı yasalaştı

Töre, 2022-2023 döneminde gündemde olan 72 tasarının 26'sının, vekillerin sunduğu 34 yasa önerisinden 10'unun yasalaştığını ifade etti.

Aynı dönemde Başkanlık Divanı'nın 83 karar aldığını ve yürürlüğe koyduğunu, Danışma Kurulu'nun 36 kararı Genel Kurul bilgisine sunduğunu belirten Töre, Genel Kurul gündemindeki 4 yasa önerisi, 4 yasa tasarısı ve 4 karar tasarısının ilk yasama gününde görüşülmeye başlanacağını açıkladı.

-“Komiteler yaz boyu çalışmayı sürdürdü. Meclis 3 kez olağanüstü toplandı. Sanki yaz boyu vekiller tatilde ya da deniz kenarındaydı gibi bir durum söz konusu değil”

Meclis tatili boyunca komite çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Töre, Meclis’in de 3 kez olağanüstü toplandığını hatırlattı.

Meclis Başkanı olarak kendisinin yaz boyu etkinliklere katılmaya devam ettiğini de dile getiren Töre, Meclis’in verimli şekilde çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, “Sanki yaz boyu vekiller tatilde ya da deniz kenarındaydı gibi bir durum söz konusu değil” dedi.

“Meclis egemenliğin temsil edildiği bir yer, dikkatli olunmalı”

Meclis’in egemenliğin temsil edildiği bir yer olduğuna dikkat çekerek, Meclis’te buna göre hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Töre, geçmiş dönemde yaşanan gerginlikleri anımsattı.

Bu gibi gerginliklerin bir daha yaşanmaması temennisini dile getiren Töre, milletvekillerinin davranışlarına dikkat etmesi ve Meclis kürsüsünün işgal edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Ayrıca, Meclis binasına yönelik zararların kabul edilemez olduğunu da ifade eden Töre, eylemlerde Meclis kapılarının kırıldığını, binaya yumurta atıldığını kaydederek bunların doğru hareketler olmadığını belirtti.

Zorlu Töre, dışarıdan gelen eylemcilerin eylem yapabileceğini ancak bunların tacizkâr olmaması gerektiğini vurgulayarak verilen zararların tamiri için ciddi harcamalar yapıldığını kaydetti, mala zarar verenler hakkında şikayetçi olmamalarının mümkün olmadığını vurguladı.

“Geçmiş dönemde nisap sorunu yaşanmadı”

Geçmiş dönemde nisap sorunu yaşanmadığı halde kamuoyuna sanki yaşanmış gibi haberler yansıtıldığını ifade eden Töre “Gecikmeli açılışlar oldu ama nisaptan dolayı Meclis toplanamadı yaklaşımı hiç doğru değil” dedi.

Bir defa, yerel seçimlere çok az zaman kalması nedeniyle hazırlık yapmak için, ana muhalefet ve iktidar partisinin anlaşması sonucu Genel Kurul toplantısının yapılmadığını belirten Töre, bunun kamuoyuna nisap yetersizliği olarak yansıtıldığını kaydetti.

“TBMM ile ilişkiler fevkalade iyi”

TBMM ile olan ilişkilerin fevkalade iyi olduğunu ve ilişkilerin güçlendirilmesi için protokoller imzalandığını belirten Töre, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un girişimiyle Meclis Başkanlığı’na kaynak sağlandığını, bu kaynakla Meclis’in eksiklerinin giderileceğini söyledi.

Yeni seçilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ziyaretini de anımsatan Töre, iade-i ziyareti Ekim ayında gerçekleştireceklerini açıkladı.

“Milli dava konusunda TC ve KKTC hükümetleri ve Cumhurbaşkanlığı’nın çizgisini benimsiyoruz”

Meclis’in ve kendisinin milli dava konusunda TC ve KKTC hükümetleriyle Cumhurbaşkanlığının çizgisini benimsediklerini ve desteklediklerini ifade eden Töre, eşit egemenliğe vurgu yaptı.

Pile- Yiğitler yolu konusunda BM’nin tavrına da işaret eden Töre, “Bunun tamamen yanlı bir tutum olduğu ortada. Bizim tek güvendiğimiz KTBK, GKK ve ona bağlı olan kurumlardır” dedi.