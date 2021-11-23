banner583
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
36 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
 
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
73 0
38 0
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
31 0
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
44 0
Ada genelinde 5G anlaşması
Ada genelinde 5G anlaşması
53 0
banner661
banner726

 TKP-YG, genelde solda birlik, özelde ise TDP ile seçim ittifakı kararı aldı

banner476

banner714
 TKP-YG, genelde solda birlik, özelde ise TDP ile seçim ittifakı kararı aldı
banner721
 TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, parti MYK’sının, genelde solda birlik, özelde ise TDP ile seçim ittifakı yapması konusunda oy birliğiyle karar aldığını açıkladı.
Çakıcı’nın açıklaması şöyle:
“Erken Genel Seçimlerin gündeme gelmesinden bu yana, toplumun önemli bir kesiminin ortak talebi olarak ortaya çıkan solda birlik konusu en baştan partimiz tarafından olumlu karşılanmıştır. 
Siyasal yelpazenin solunda örgütlü bulunan çok sayıda grup ve sivil toplum örgütü partimize yaptığı resmi ziyaretlerle solda ittifaklaşma taleplerini iletmiş ve bu anlamda yapıcı olmamızı talep etmişti. Partimizin bu konuda olumlu olduğu ve üzerini düşen fedakarlık varsa bunları göğüslemeye hazır olduğu en yetkili ağızlardan bir çok kez kamuoyuna duyurulmuştu.    
Dün akşam toplanan Merkez Yürütme Kurulumuz da konuyu gündemine alarak görüşmüş ve genelde solda birlik, özelde ise Toplumcu Demokrasi Partisi ile ittifaklaşma hususunda oy birliği ile karar almıştır.”
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.