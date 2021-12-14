TKP adayları açıklandı

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerinde yarışacak adaylarını açıkladı.
Cumartesi günkü ön seçimle belirlenip sıralanan milletvekili ve kontenjan adaylarının İlçelere göre tam listesi şöyle:
Lefkoşa İlçesi Adayları:
Lefkoşa İlçesi Adayları:
Prof. Dr. Mehmet Çakıcı (K)
Ersen Sururi
İlke Özgür Davulcu
Zuhal Koreli
Ayşe Buran
Sami Dayıoğlu
İlker Balkır
Ahmet Kablan
Hakkı Demir
Yalçın Ertrugan
Naile Acar
Fezile Özataç
Korhan Şakir
Yeşim Mertli
İrfan Akar
Meliha Melemendi
Gazimağusa İlçesi Adayları:
Mustafa Emiroğluları
Asiye Beyaz
Emin Soyal
Hüseyin Hakansoy (K)
Umut Kadı
Zeynep Dönmez
Ayhan Çakıcı Eş
Mahir Demir
Yücel Yürük
Ali Özaltın
Emir Genç
Ülkü Cengiz
Azat Kızıl
Girne İlçesi Adayları:
Yurdaer Garip
Sevilay Dolmacı
Seral Çetindal
Salih Ataser
Fatma Köroğlu
Şefik Dereli
Celil Akarpınar
Muhammet Gözay
Hülya Kasap
Hüseyin Özdurak
Gonca Çağlar Şar
İskele İlçesi Adayları:
Kemal Yıldız
Hüsnü Arslanyürek
Cennet Cerit
İdris Koç
Fatih Bulut
Güzelyurt İlçesi Adayları:
Dilek Say
Gönül Kargılı
Şifa Ulutaş
Lefke İlçesi Adayları:
Tayfur Demirci
Hurşit Öztemiz