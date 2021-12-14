TKP adayları açıklandı

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerinde yarışacak adaylarını açıkladı.



Cumartesi günkü ön seçimle belirlenip sıralanan milletvekili ve kontenjan adaylarının İlçelere göre tam listesi şöyle:

Lefkoşa İlçesi Adayları:

Lefkoşa İlçesi Adayları:

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı (K)

Ersen Sururi

İlke Özgür Davulcu

Zuhal Koreli

Ayşe Buran

Sami Dayıoğlu

İlker Balkır

Ahmet Kablan

Hakkı Demir

Yalçın Ertrugan

Naile Acar

Fezile Özataç

Korhan Şakir

Yeşim Mertli

İrfan Akar

Meliha Melemendi



Gazimağusa İlçesi Adayları:

Mustafa Emiroğluları

Asiye Beyaz

Emin Soyal

Hüseyin Hakansoy (K)

Umut Kadı

Zeynep Dönmez

Ayhan Çakıcı Eş

Mahir Demir

Yücel Yürük

Ali Özaltın

Emir Genç

Ülkü Cengiz

Azat Kızıl



Girne İlçesi Adayları:

Yurdaer Garip

Sevilay Dolmacı

Seral Çetindal

Salih Ataser

Fatma Köroğlu

Şefik Dereli

Celil Akarpınar

Muhammet Gözay

Hülya Kasap

Hüseyin Özdurak

Gonca Çağlar Şar



İskele İlçesi Adayları:

Kemal Yıldız

Hüsnü Arslanyürek

Cennet Cerit

İdris Koç

Fatih Bulut





Güzelyurt İlçesi Adayları:

Dilek Say

Gönül Kargılı

Şifa Ulutaş



Lefke İlçesi Adayları:

Tayfur Demirci

Hurşit Öztemiz



