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TKP adayları açıklandı

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Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG) 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerinde yarışacak adaylarını açıkladı.

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TKP adayları açıklandı
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Cumartesi günkü ön seçimle belirlenip sıralanan milletvekili ve kontenjan adaylarının İlçelere göre tam listesi şöyle:
Lefkoşa İlçesi Adayları:
Lefkoşa İlçesi Adayları:
                   Prof. Dr. Mehmet Çakıcı (K)
                   Ersen Sururi
                   İlke Özgür Davulcu
                   Zuhal Koreli
                   Ayşe Buran
                   Sami Dayıoğlu
                   İlker Balkır
                   Ahmet Kablan
                   Hakkı Demir
                   Yalçın Ertrugan
                   Naile Acar
                   Fezile Özataç
                   Korhan Şakir
                   Yeşim Mertli
                   İrfan Akar
                   Meliha Melemendi
 
Gazimağusa İlçesi Adayları:
                   Mustafa Emiroğluları
                   Asiye Beyaz
                   Emin Soyal
                   Hüseyin Hakansoy (K)
                   Umut Kadı
                   Zeynep Dönmez
                   Ayhan Çakıcı Eş
                   Mahir Demir
                   Yücel Yürük
                   Ali Özaltın
                   Emir Genç
                   Ülkü Cengiz
                   Azat Kızıl
 
Girne İlçesi Adayları:
                   Yurdaer Garip
                   Sevilay Dolmacı
                   Seral Çetindal
                   Salih Ataser
                   Fatma Köroğlu
                   Şefik Dereli
                   Celil Akarpınar
                   Muhammet Gözay
                   Hülya Kasap
                   Hüseyin Özdurak
                   Gonca Çağlar Şar
 
İskele İlçesi Adayları:
                   Kemal Yıldız
                   Hüsnü Arslanyürek
                   Cennet Cerit
                   İdris Koç
                   Fatih Bulut
 
 
Güzelyurt İlçesi Adayları:
                   Dilek Say
                   Gönül Kargılı
                   Şifa Ulutaş
 
               Lefke İlçesi Adayları:
                   Tayfur Demirci
                   Hurşit Öztemiz
 
 
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