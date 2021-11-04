Tilki, Genel Başkan kontenjanından PM’ye atanıyor

Bir dönem UBP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Barış Tilki, Genel Başkan kontenjanından Parti Meclisi'ne atanıyor

Faiz Sucuoğlu’nun yakın çalışma ekibinde yer alan, UBP’de iki dönem İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Barış Tilki, Genel Başkan kontenjanından Parti Meclisi’ne atanıyor.

Parti Meclisi’nde üç kontenjanı bulunan Genel Başkan Sucuoğlu’nun kontenjanlarından birini divanda kendisi adına gözlemcilik yapan yakın çalışma ekibinde görevli Barış Tilki’yi atadığı da kesinleşti.

UBP’de iki dönem İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Barış Tilki, evli ve iki çocuk babası olup 27 yıldır şoför okulu temsilcisidir.

