banner583
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
3 0
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
89 0
 
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
53 0
Bunun adı vandallık!
Bunun adı vandallık!
45 0
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
33 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
35 0
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
20 0
banner661
banner726

Tilki, Genel Başkan kontenjanından PM’ye atanıyor

banner476

Bir dönem UBP Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Barış Tilki, Genel Başkan kontenjanından Parti Meclisi'ne atanıyor

banner714
Tilki, Genel Başkan kontenjanından PM’ye atanıyor
banner721
Faiz Sucuoğlu’nun yakın çalışma ekibinde yer alan, UBP’de iki dönem İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Barış Tilki, Genel Başkan kontenjanından Parti Meclisi’ne atanıyor.
Parti Meclisi’nde üç kontenjanı bulunan Genel Başkan Sucuoğlu’nun kontenjanlarından birini divanda kendisi adına gözlemcilik yapan yakın çalışma ekibinde görevli Barış Tilki’yi atadığı da kesinleşti.
UBP’de iki dönem İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, bir dönem Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Barış Tilki, evli ve iki çocuk babası olup 27 yıldır şoför okulu temsilcisidir.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.