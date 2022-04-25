Temel hedef KKTC halkının refahı ve mutluluğu için gerekli reformları hayata geçirmek

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin özellikle ekonomiyi hızla ayağa kaldıracak adımları atacağı, temel hedefin KKTC halkının refahı ve mutluluğu için gerekli reformları hayata geçirmek olduğu kaydedildi.

Önceki UBP - DP - YDP hükümet programıyla büyük ölçüde benzer olan bu programa yapılan eklemeler arasında, mali suçlar, terör, kaçakçılık ve kara parayla mücadele gibi alanlarda etkin mücadele için Türkiye’yle işbirliği anlaşmaları imzalanması; afet ve acil durumların daha etkin yönetimi için Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği yapılması; müşavir statüsünde bulunanların göreve çağırılması; geri ödenmeyen Kalkınma Bankası kredilerinin tahsil edilmesi; kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılması; firmaların PTTAVM’de mağaza açmasına olanak sağlanması gibi maddeler yer alıyor.

Bugün saat 14.50’de olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hükümet programını okundu. Hükümet programını, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz okudu.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINA DA DİKKAT ÇEKİLDİ

Hükümet programında, Rusya-Ukrayna savaşına işaret edilerek savaşın, dünyadaki tedarik zincirlerini olumsuz etkileyerek enerji ve gıda fiyatlarının son yılların en yüksek seviyelerine ulaşmasına neden olduğu belirtildi.

Programda, “Dünyanın en güçlü ülkelerinin ekonomilerini bile derinden etkileyen bu kriz ülke ekonomimizi de oldukça sarsmıştır. Hükümetin öncelikli hedefi ekonomide yaşanan olumsuzlukları gidererek mali açıdan kendi ayakları üzerinde durabilen bir KKTC yaratmak olacaktır” denildi.

KAMU MALİYESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPIYA KAVUŞMASI İÇİN ADIM ATILACAK

Kamu maliyesinin dış kaynak bağımlılığının azaltılarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına olanak sağlamak amacıyla gelirleri artırıcı, giderleri azaltıcı tedbirlere öncelik verileceğinin belirtildiği hükümet programında şunlar ifade edildi:

“Üretim, yatırım, istihdam, büyüme ve ihracat odaklı ekonomi modeli oluşturulmasına yönelik adımlara önem verilerek bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile her türlü işbirliği de gerçekleştirilecektir.”

İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ: TÜRKİYE’NİN HER KOŞULDA YANIMIZDA OLDUĞUNUN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’ne işaret edilen hükümet programında, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yanında olduğunun en büyük göstergesi olmuştur. Uluslararası alanda yaşanan hem ekonomik hem siyasi gelişmeler iç ve dış politikada Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” denildi.

Üç siyasi partinin bu zor dönemde hükümeti oluşturarak büyük sorumluluk örneği gösterdiğinin ifade edildiği hükümet programında, koalisyon ortağı üç siyasi partinin uyum içerisinde çalışarak özellikle ekonomiyi hızla ayağa kaldıracak adımları atacağı belirtildi.

“EMNİYET VE GÜVENLİK GÜÇLERİNİN DAHA ETKİN MÜCADELE VEREBİLMESİ AMACIYLA TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEN HER TÜRLÜ DESTEĞİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI HAYATA GEÇİRİLECEK”

Hükümet programında, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, uyuşturucu madde kaçakçılığı, silah ticareti, suç gelirleri ve kara paranın aklanmasıyla mücadele, göçmen kaçakçılığı, insan ticaretiyle mücadele ve benzer konularda emniyet ve güvenlik güçlerinin daha etkin mücadele verebilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nden her türlü desteğin sağlanabilmesi için iş birliği anlaşmaları hayata geçirileceği de ifade edildi.

Programda, afet ve acil durumların daha etkin yönetimi için Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği dahil gerekli adımlar atılacağı da belirtildi.

Yeni programda ayrıca devlette müşavir statüsünde bulunan kamu personelinin uzmanlık alanlarına uygun olarak göreve çağrılacağı ve uzmanlıklarından faydalanılacağı da kaydedildi.

Kalkınma Bankası tarafından verilen ve geri ödenmeyen kredilerin tahsil edilmesine yönelik gerekli adımlar atılacağının da belirtildiği hükümet programında, projelerin ilerlemesinde önemli gecikmelere yol açan kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılacağı ifade edildi.

Programda, e-ticaretin geliştirilmesi çerçevesinde firmaların PTTAVM’de mağaza açarak tedarikçi olmaları sağlanarak hazırlanacak e-platform aracılığıyla ürünlerin Türkiye ve üçüncü ülke pazarlarına sunulmasına imkân verilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği protokolü imzalanacağı da ifade edildi.

HÜKÜMET PROGRAMI ÜZERİNDEKİ GÖRÜŞMELER PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAK

Hükümet programı görüşmeleri, perşembe günü başlayacak. Görüşmeler Perşembe gece yarısına kadar tamamlanırsa, cumartesi güven oylaması yapılacak. Eğer program üzerindeki görüşmeler cuma güne sarkarsa, güven oylaması pazar olacak.