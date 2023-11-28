“Telaş edecek rakamlar yok”

Başbakan Üstel, yabancılara mal satışına ilişkin “Telaş edecek, yüksek rakamlar yoktur... Bugün ülke ekonomisinin çarkları dönüyorsa müteahhitlerin yaptığı işler ve bu çalışmaların turizme yaptıkları etkiler sayesindedir" dedi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekillerinin konuşmalarını cevaplayan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın TBMM’de yaptığı “Gözümüz KKTC’de ve Bakanlar Kurulu’ndadır” açıklaması ve mal satışına ilişkin iddialara yanıt verdi. Üstel, yabancıların mal alımının bu ülkede 2004 Annan Planı’ndan sonra süratli bir şekilde arttığını, yaşanan durgunluğun ardından, hükümete gelen tüm iktidarların sektörün canlandırılması için çalışmalar yaptığını hatırlattı.

Üstel, CTP’nin iktidara geldiğinde bir ilki gerçekleştirerek yabancılara mal alımını 1’den 4’e çıkardığına işaret ederek, sorgulamanın sadece son 3 yıla yönelik yapılmasını eleştirdi. Üstel, kendisi İçişleri Bakanı’yken yabancıların tapuda yaptığı sözleşmeleri bire indirdiğini anımsattı.

“Hepimizin bazı şeyleri eksik yaptığını kabul etmemiz lazım” diyen Üstel, Tapu Dairelerinde yıllardır otomasyon çalışmasının tamamlanamamasını eleştirerek, 2022 öncesi kayıtların defterlerde olduğunu, 2023 yılının ise bir tuşla alınabileceğini kaydetti.

Yabancılara mal satışına ilişkin “Telaş edecek, yüksek rakamlar yoktur” diyen Üstel, bugün ülke ekonomisinin çarkları dönüyorsa müteahhitlerin yaptığı işler ve bu çalışmaların turizme yaptıkları etkiler sayesinde olduğunu vurguladı.

Üstel, tapuda kaydı olan sözleşmelerin belli olduğunu, diğer sözleşmelerin de Meclis’e getirecekleri yeni yasa ile kayda alınacağını açıkladı, Savcılıktan görüş beklediklerini bildirdi.

Kıb-Tek’le ilişkin mahkemenin gerekçeli kararının incelenmesinin ardından tekrardan konuşulabileceğini ve kararlar üretebileceğini kaydeden Üstel, geçmişten beri Kıb-Tek’te kötü bir düzenin olduğunu ve kendilerinin bu düzeni bozduğunu belirtti.

Başbakan Üstel, yakıt alımıyla ilişkin de geçmişten gelen bir düzen neticesinde Kıb-Tek'e yakıtı ihaleyi kazanan şirketin getirdiğini, kaydederek, bazı durumlarda ihaleyi alan şirketlerin ertesi gün getiremeyeceğini bildirmesi gibi sıkıntılar yaşadıklarını, bu nedenle kurumsal bir şirketle çalışmak istediklerini belirtti.

