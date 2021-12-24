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"Tel-Sen'in özelleştirme karşıtı mücadelesine de destek olmayı sürdüreceğiz”

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Özyiğit, “Kurumlarımızın güçlenmesini istemeyen ve elden çıkarmak isteyen anlayışlar bu amaçları doğrultusunda yıllardır yeterli yatırımları yapmaktan da kaçınmaktadırlar. Halkın kurumlarının ve oradaki çalışanların geleceğini tehlikeye atan bu anlayışa karşı durmaya devam edeceğiz. Tel-Sen’in özelleştirme karşıtı mücadelesine de destek olmayı sürdüreceğiz” dedi

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"Tel-Sen'in özelleştirme karşıtı mücadelesine de destek olmayı sürdüreceğiz”
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 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti. 
Ziyarette, özelde Telekomünikasyon Dairesi, genelde ise kurumların yaşadığı sorunlar ile TDP’nin kurumlara yönelik bakış açısı ve projeleri aktarıldı.   
TDP’den yapılan açıklamaya göre, Telekomünikasyon Dairesi’ne yıllardır yeterli yatırım yapılmayarak, özelleştirmeye zemin hazırlandığını savunan Özyiğit, “Kurumlarımızın güçlenmesini istemeyen ve elden çıkarmak isteyen anlayışlar bu amaçları doğrultusunda yıllardır yeterli yatırımları yapmaktan da kaçınmaktadırlar. Halkın kurumlarının ve oradaki çalışanların geleceğini tehlikeye atan bu anlayışa karşı durmaya devam edeceğiz. Tel-Sen’in özelleştirme karşıtı mücadelesine de destek olmayı sürdüreceğiz” dedi. 
TDP olarak Telekomünikasyon Dairesi gibi stratejik kurumların özelleştirilmesine karşı olduklarını, tam tersine güçlendirilmesinden yana olduklarını belirten Özyiğit, “Kıbrıs Türk Hava Yolları, Ercan Havaalanı örnekleri orta. Daha önceki özelleştirmelerde kaybeden hep halkımız olmuştur.” dedi. 
Kurumun güçlendirilerek dünyadaki gelişmelere ve teknolojiye ayak uyduracak seviyede olması gerektiğini, bunun olmasının halkın kaliteli hizmet almasını da beraberinde getireceğini belirten Özyiğit, TDP’nin çalışmalarını ve projelerini de bu anlayışla sürdürdüğünü kaydetti. 
TDP’nin kurumlara yönelik bakış açısının çok net olduğunu ve bu düşüncenin hiç değişmediğini bunu 4’lü koalisyon hükümeti döneminde de net olarak ortaya koyduklarını belirten Özyiğit, kurumlara sahip çıkarak, güçlendirmenin en temel önceliklerinden olduğunu vurguladı.
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