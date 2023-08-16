TDP’de istifa

TDP’de uzun yıllardır PM üyesi, MYK üyesi ve Eğitim Sekreteri olarak görev yapan Yeşim Beyaz İlkan istifa etti





İstifasını sosyal medya hesabından duyuran

“Uzun yıllardır üyesi olduğum, PM üyesi, MYK üyesi ve Eğitim Sekreteri olarak görev yaptığım( TDP) Toplumcu Demokrasi Partisi'nden, uzun zamandır MYK içi demokrasi ve şeffaflık ilklerine aykırı hareket edilmesi ve tüm uyarılarıma rağmen hiçbir düzelme göremediğim ve her geçen gün yapılan yanlışların ısrarla tekrarlanması nedeniyle şu an itibarıyla partimdeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyururum.”

Toplumcu Demokrasi Partisi, istifa şoku yaşadı. TDP’de uzun yıllardır PM üyesi, MYK üyesi ve Eğitim Sekreteri olarak görev yapan Yeşim Beyaz İlkan , partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yeşim Beyaz İlkan , istifa gerekçesi olarak TDP’nin demokrasi ve şeffaflık ilklerine aykırı hareket ettiğini belirtti.İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Yeşim Beyaz İlkan ’ın paylaşımı şöyle:“Uzun yıllardır üyesi olduğum, PM üyesi, MYK üyesi ve Eğitim Sekreteri olarak görev yaptığım( TDP) Toplumcu Demokrasi Partisi'nden, uzun zamandır MYK içi demokrasi ve şeffaflık ilklerine aykırı hareket edilmesi ve tüm uyarılarıma rağmen hiçbir düzelme göremediğim ve her geçen gün yapılan yanlışların ısrarla tekrarlanması nedeniyle şu an itibarıyla partimdeki tüm görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyuna saygıyla duyururum.”