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TDP yeni MYK ve Genel Sekreterini belirledi

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TDP yeni MYK ve Genel Sekreterini belirledi

 Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Genel Sekreter belirlendi.
Parti’den yapılan açıklamaya göre, dün yapılan Parti Meclis’i toplantısında Genel Sekreter Mine Atlı olarak belirlendi. 
Merkez Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
“Doğa Yalçın, Erdoğan Bekiroğlu, Redif Ekinci, Sibar Aybar, İlknur Işıl Türkmen, Çelen Çağansoy, Mustafa Karadayı, Nalan Ersümer, Hasan Umur. Yedek üyeler: Yasemin Çobanoğlu, Tevfik Aytekin”
Bir önceki parti meclisi toplantısında istifaları onaylanan Genel Sekreter ile Merkez Yönetim Kurulu’nun yerine seçilen Genel Sekreter Mine Atlı ile Merkez Yönetim Kurulu’nun partiyi olağanüstü kurultaya götüreceği belirtildi.
Olağanüstü kurultayda ise TDP’nin yeni Genel Başkanı ve Parti Meclisi seçilecek. 
Atlı, toplantıda tüm üye ve sempatizanları dayanışmaya davet ederek şunları ifade etti:

"Bu ülkenin demokrasi ve iradesi için canla başla mücadele etmeye hazır binlerce genç, binlerce kadın, binlerce insan var. Geçmişten geleceğe onurla taşıdığımız sosyal demokrat geleneği, hatalardan ders alarak, kenetlenerek, yorulmadan, daha çok çalışarak çocuklarımıza miras bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

23 Ocak  Milletvekilliği Erken Genel Seçimi'nde TDP'nin baraj altında kalarak Meclis'e girememesi sonucunda Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal ve  MYK üyeleri istifa ederek partide yeniden yapılanmanın önünü açmıştı

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