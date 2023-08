Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), trafikte güvenlik için hazırladığı Vizyon Sıfır projesini hatırlattı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı yaptığı yazılı açıklamada, gelişmiş ülke ve demokrasilerde, istifanın bir erdem ve ahlaklılık göstergesi olduğunu, bunun, toplumların demokrasi inancıyla adalet duygusunu diri tuttuğunu belirterek, Ulaştırma Bakanı ve ilgili birimlerdeki üst düzey yetkililerin derhal istifa etmesi ve tüm sorumlular hakkında da hukuki yollara başvurulması gerektiğini dile getirdi.



Atlı: Bu acılar Kıbrıs Türk toplumu için çok fazla



Mine Atlı, trafik kazalarının; alkol, dikkatsizlik, aşırı hız ya da dikkat dağınıklığı gibi nedenlerden meydana gelebileceği gibi yaşanan her trafik kazasında sadece bu nedenlerin öne çıkarılmasının da sorumluların sorumluluklarından sıyrılması sonucunu doğurduğuna dikkat çekti.

Atlı, “Karanlık yollarda insanlarımız can verirken, yetkili makamların ağzını bıçak açmaması nasıl dehşet verici bir utanmazlıktır?” dedi.

Mine Atlı, ülkede gerek çocukluk çağlarından itibaren aşılanması gereken trafik kültürü ve bilincinin yetersizliğinin, gerekse ülkeye özellikle trafiğin sağdan aktığı başka ülkelerden gelen yabancılarla ilgili eğitim ve denetim eksikliğinin konuşulabileceğini ancak kazalardaki başlıca nedenin mühendislik hatalarıyla dolu, karanlık, tehlikeli ve bozuk yollar olduğunu savundu.

Atlı, “Gelmiş geçmiş tüm hükümetlerdeki Ulaştırma Bakanlıkları ve ilgili daireler ile Polis Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunu ne yapacağız? Yokmuş gibi mi davranacağız? Her gün başta gençler olmak üzere insanlarımız ölürken, çocuklarını okumaya, sevdiklerini çalışmaya yollayan insanlar onların cenazelerini alırken, yetkili makamların ağzını bıçak açmaması nasıl dehşet verici bir utanmazlıktır?” diye sordu.



“Trafikte güvenlik için TDP’nin hazırladığı ‘Vizyon Sıfır’ projesini hayata geçirin”



Mine Atlı, "trafikte sıfır can kaybı, sıfır ağır yaralanma, sıfır kalıcı sakatlık anlamına gelen” ve uzmanlar tarafından tasarlanmış, başarılı uygulamaları içeren ve bilimsel temellere dayanan TDP'nin “Vizyon Sıfır” projesi çerçevesinde uzmanlar tarafından tasarlanmış, başarılı uygulamaları içeren ve bilimsel temellere dayanan “Trafik Güvenliği Sistemi”ni oluşturduğunu hatırlattı.

Bu projenin hayata geçmesi için dörtlü hükümet zamanında bazı adımlar atıldığını ancak hükümetin ömrünün vefa etmediğini söyleyen Atlı, “Sonrasında gelen hükümetler bu projeyi sahiplenmedi" dedi.

"Trafikte güvenlik için TDP’nin hazırladığı ‘Vizyon Sıfır’ projesini hayata geçirin” çağrısı yapan Atlı, "Bireysel hataların eğitimle en aza indirilmesinin yanı sıra, güvenli bir trafik düzeni, yol güvenliği ve gerekli alt yapı çalışmalarını da içeren bir projeydi. Hala güncelliğini koruyan bir çalışmayı hükümet koltuklarında oturanlara tekrar hatırlatır ve hayata geçmesi için gereken katkıyı koyacağımızı da bildiririz” şeklinde devam etti.



“Yargı hala var! Sadece hesap sorabilecek cesaretli bir muhalefete ihtiyaç var”



Gelişmiş ülke ve demokrasilerde, istifanın bir erdem ve ahlaklılık göstergesi olduğunu ve bunun, toplumların demokrasi inancı ile adalet duygusunu diri tuttuğunu belirten Mine Atlı, Ulaştırma Bakanı ve ilgili birimlerdeki üst düzey yetkililerin derhal istifa etmesi gerektiğini ve gelmiş geçmiş tüm sorumlular hakkında da hukuki yollara başvurularak hesap sorulması gerektiğini dile getirdi.

“Yargı hala var! Sadece hesap sorabilecek cesaretli bir muhalefete ihtiyaç var” diyen Atlı, şöyle devam etti:

“Ateş sadece düştüğü yeri değil artık hepimizi yakıyor. Liyakatsizlik, vizyonsuzlukla bu ülke insanının her gün canını alanlar, yine bu ülke insanının vergileriyle her ay dolgun maaşlarını bu yüzden mi alıyorlar? Bu ülkede hala güçlü bir yargı var! Sadece hesap sorabilecek cesaretli bir muhalefete ihtiyaç var.”